Nordmenn lager vikingserie for Disney

Oslo Runway får nye eiere

Oslo Runway, som er norsk motes arena for å fremme norsk design i både Norge og internasjonalt, får nye eiere og nytt styre. Merkevareforvalterne Active Brands og Norwegian Fashion Hub, samt det norske tekstilkonsernet Varner går inn på eiersiden. Ny styreleder blir tidligere generalsekretæren for Plan Norge, Sandro Parmeggiani. Gründeren Ditte Kristensen sier i en pressemelding at målet nå er å øke oppmerksomheten og at det var behov for et sterkere fundament.