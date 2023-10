Sæther har holdt foredrag om glede i snart 30 år, og er aktuell med en ny lykkeguide.

Han mener vi har en tendens til å misforstå hva som gir ekte glede.

– Vi tenker ofte at glede er en ferie, velbehag eller en god middag. Noen ganger fører det oss galt av sted.

Ifølge han er det helt andre ting som vil gjøre oss lykkelige.

– For eksempel det å ta ansvar, si ting som er vanskelig eller gjøre noe som krever noe av meg. Det gir en helt annen glede.

NORDMENN MISFORSTÅR: Vi leter etter glede på feil sted, mener Arnt Sæther. Foto: Privat

Badeland, kaffe og penger

– Når jeg er på badeland med barna mine tenker jeg: «Nå er livet helt topp!», sier Henrik Årdal.

Det er ikke vanskelig for folk å svare på hva som gjør dem glad.

– Penger! Jeg må være ærlig, sier Sara Nilsen Myren lattermildt.

For venninnen Carina Isabell Johamsvær er de små tingene med på å skape glede.

– Jeg må jo si at kaffe får dagen til å gå rundt, svarer hun.

FILM OG KAFFE: De to venninnene Katharina Ottesen Bjerkenes og Carina Isabell Johamsvær sier de blir glade av kaffe og film. Foto: Jon Petrusson / NRK TID MED BARNA: Henrik Årdal synes livet er helt topp når han er på badeland med barna sine. Foto: Jon Petrusson / NRK MATERIALISTISK GLEDE: Sara Nilsen Myren (til venstre) blir glad av penger. Sander Olsen Helgesen og Isabell Vindenes Engan svarer at venner gjør dem glad. Foto: Jon Petrusson / NRK

Mener vi må fokusere på de gode tingene

Alle disse tingene bør man holde fast ved i tiden vi er i nå med et tungt nyhetsbilde.

Det mener Ragnhild Bang Nes som forsker på livskvalitet ved Folkehelseinstituttet.

MÅ FOKUSERE PÅ DET POSITIVE: Psykolog og forsker Ragnhild Bang Nes mener vi må sette søkelys på de tingene som går bra. Foto: Astrid Waller / Astrid Waller

– Noe som er veldig viktig er å sette et søkelys på hva som går bra, sier hun og fortsetter:

– Noen ganger kan det være ganske vanskelig fordi vi overveldes av mørke, nyheter og bekymringer. Både her og internasjonalt.

Oppfordrer folk til å bruke engasjementet

De siste årene har handlet mye om pandemi, klimakrise og økonomiske nedgangstider.

Ikke minst har krigen mellom Hamas og Israel preget nyhetsbilde de siste ukene.

OPPFORDRING: Espen Røysamb mener vi må bruke fortvilelsen vi kjenner på til noe godt. Foto: Universitetet i Oslo

Professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, Espen Røysamb, mener det er riktig at vi blir berørt av nyhetene.

– Det ville vært feil om vi ikke var det, sa Røysamb i et intervju på Dagsrevyen mandag kveld.

Likevel oppfordret Røysamb folk til å prøve å bruke de triste følelsene til noe positivt.

– Engasjementet som kan vokse ut av fortvilelsen skaper mening.

Norge har falt på lykkeindeks

De siste årene har Norge falt flere plasser på FNs lykkeindeks som rangerer land etter hvor lykkelige befolkningen er.

I 2017 havnet vi på andre plass. Nå har vi rykket ned til sjuende plass.

Det gjør oss til det minst lykkelige landet i Norden, ifølge lykkeindeksen.

Ragnhild Bang Nes tror en forklaring kan være at nordmenn er mindre rustet til å tåle dårlige økonomiske tider enn andre land.

RYKKA NED: Tidligere i år ble det kjent at Norge er på sjuende plass på listen over verdens lykkeligste land. Foto: Skjermbilde / FN

Det er fordi vi har vært på en økonomisk opptur helt siden 1970-tallet, sier hun.

– Så det kan hende vi tåler de bekymringene mindre. Vi har hatt det trygt og godt veldig lenge, og vært på en slags opptur.

Gode relasjoner er grunnleggende

Ifølge Bang Nes står gode relasjoner helt sentralt for å føle lykke.

– Dette med å føle at vi er en del av flokken. Gjøre gode ting med og for andre. Det er kanskje noe av det aller viktigste.

Det kan det se ut til at folk på gata er enige i.

BESØKE KONA: Erik Anker blir glad av å besøke ektefellen sin på sykehjemmet der hun bor. Du trenger javascript for å se video. BESØKE KONA: Erik Anker blir glad av å besøke ektefellen sin på sykehjemmet der hun bor.

– Når jeg kjenner at jeg har omtanke for andre og andre har omtanke for meg, sier Bjørnar Bjørgum om hva som gjør han glad.

– Når min kjære ektefelle kjenner meg igjen og smiler når jeg besøker henne på sykehjemmet, sier Erik Anker.