Nordmenn brukte mindre penger på norsk musikk i fjor

I fjor brukte nordmenn godt over en milliard kroner (1.075.700.000,-) på innspilt musikk.

Dette gjelder ikke penger vi bruker på konserter og turneer, men det vi bruker til å lytte til musikk, hovedsakelig gjennom strømming.

Av den pengepotten havnet mindre i Norge og mer i utenlandsk musikkbransje, sammenlignet med året før. Det viser plateselskapenes organisasjon IFPI sin årsrapport for 2020.

I 2019 fikk norsk musikk 24,50 prosent av pengene. I fjor fikk de kun 18,87 prosent, viser rapporten.

Spisset konkurranse om lytterne

– Dette er viktige penger for norske artister, spesielt etter et år med færre konserter og andre type inntekter, sier national group director i IFPI Norge, Marte Thorsby.

Den såkalte norskandelen har variert en del fra år til år. Men platebransjen selv ser nå en tydelig tendens til en spisset konkurranse med utlandet:

– Det blir sluppet 60.000 låter hver eneste dag. Da blir det stadig mer krevende å få folk til å velge norsk musikk, sier Bjørn Rogstad, sjef i Universal Music Norge.

Bjørn Rogstad er sjef for et av Norges største plateselskap. Foto: Wikimedia: Kjetil Ree

Rogstad understreker at hans plateselskap ikke ser den samme tendensen med at færre velger norsk musikk, men han anerkjenner likevel utfordringen:

– Det er klart det er utfordrende og vi må ikke være naive her. Den økte konkurransen krever stadig mer av oss. Men utfordringen er ikke uoverkommelig, sier Rogstad.

Hvorfor velger færre norsk musikk?

Programleder og musikkjournalist, Christine Dancke, peker på flere mulige grunner til at en mindre andel lyttinger går til norsk musikk:

Christine Dancke følger musikkbransjen tett. Foto: Jonathan Vivaas Kise

– Det var nesten ikke konserter i Norge i fjor. Da oppdager heller ikke folk artister på samme måte og velger å høre på musikken før og etter konsert. I tillegg har sosiale medieplattformer som TikTok blitt et viktig sted for å få frem store hits. Der har den internasjonale musikken vunnet mer frem, selv om Aurora er et unntak, sier Dancke.

Rogstad i Universal peker også på algoritmene i musikkstrømmetjenestene som en mulig årsak:

– Litt av svaret kan være at algoritmene, som peker ut musikk for oss, velger internasjonale låter fremfor lokale låter.

– Er ikke det litt krise for norsk musikkbransje?

– Det at de norske artistene faktisk er til stede i det norske markedet har en stor verdi og kan kompensere for dette, avslutter Rogstad.