Netflix-tall bedre enn ventet – aksjen stiger

Netflix hadde varslet at de ventet å miste 2 millioner abonnementer i årets andre kvartal. Det var dermed stor lettelse i markedet da resultatet ble et tap på kun 970.000.

Strømmegiganten sa også at de regnet med å øke antall kunder med rundt en million i året tredje kvartal.

Nyhetene fikk aksjen til å skyte i været. Rundt kl. 23, norsk tid er aksjen opp ca. 7 prosent, ifølge CNBC.

Den nye sesongen av «Stranger Things» har vært blant trekkplastrene til Netflix det siste kvartalet. Serien ble også nylig nominert til flere Emmy-priser.

Ventet dårligere tall

– Det hele startet i april da Netflix for første gang på veldig lenge opplevde en nedgang i antall abonnentene.

Det sier Terje Gaustad ved Handelshøyskolen BI. Sitatene er gitt før siste resultat ble offentliggjort.

Netflix tapte 200.000 abonnenter i første kvartal i år, noe som førte til at selskapet stupte i verdi. Fordi Netflix er størst, fulgte også de andre strømmekonkurrentene med i dragsuget.

Han ser at de enorme summene som er investert i strømmetjenester de siste årene, nå er i ferd med å stoppe litt opp.

Var dette en rift i strømmeboblen?

Investorene har mistet litt troen på strømmetjenestene, mener Terje Gaustad ved Handelshøyskolen BI. Foto: Alexander Eriksson / Handelshøyskolen BI

– Ja, det kan du si.

Aksjeverdien til Disney, Paramount, HBO-eier Warner Bros. Discovery og Netflix har alle falt med mer enn 25 prosent siden april, ifølge Bloomberg.

– Investorene har rett og slett mistet litt troen. Tidligere ble disse selskapene målt nærmest utelukkende på vekst i antall abonnenter – nå ser nok investorene mer på fortjeneste, forklarer Gaustad.

Men hva har det å si for norsk film- og TV-bransje?

Kutter i investeringer

Dramasjef Ivar Køhn i produksjonsselskapet Rubicon tror også strømmemarkedet er i ferd med å flate litt ut. Rubicon står blant annet bak suksessene «Beforeigners» på HBO og «Lilyhammer» på Netflix.

– Jeg tror nok vi kommer til å se at strømmetjenestene roer litt ned på kvantiteten, men ikke på kvaliteten. Det kan hende vi kommer til å få litt færre men større og bedre serier, også fra Norden, sier Køhn.

Dramasjef Ivar Køhn i Rubicon TV tror strømmetjenestene nå vil produsere litt færre, men bedre, filmer og serier. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Nylig ble det også klart at HBO kutter alle sine nordiske produksjoner som følge av pengesparing. Eierselskapet Warner Bros. Discovery har en samlet gjeld på rundt 550 milliarder kroner.

– Litt forenklet kan vi vel bare si at pengene er borte. Hvis du går et drøyt halvår tilbake i tid var verdien av disse selskapene over dobbel så stor som den er i dag, påpeker Gaustad på BI.

– Jobber for fort

På Sukkerbiten i Oslo sitter nyutdannet skuespiller Thomas Jensen Takyi sammen med venninne Lene Marie Hegge, som går på film og TV-linja på Høyskolen Kristiania.

De to jobber på hver sin måte med å komme inn i film- og TV-bransjen. Takyi foran kameraet, og Hegge bak.

De siste årene har strømmetjenestene bidratt til rekordhøy aktivitet i norsk dramabransje. Da er det kanskje ikke så rart at begge ser optimistisk på bransjens framtid, tross i nedgangen for strømmetjenestene.

Thomas Jensen Takyi er nyutdannet skuespiller og jobber aktivt for å komme inn i dramabransjen. Det gjør også venninnen Lene Marie Hegge, som gjerne kunne tenke seg en rolle bak kamera. Foto: Ine Julia Rojahn Schwebs / NRK

– Det føles fremdeles som en voksende bransje. Det vil alltid være behov for innhold til film, reklame og serier. Jeg føler ikke på at det er et problem hvis man virkelig har lyst og er på, sier Hegge.

– Men det produseres mye kvanta, legger Takyi til.

– Gode ting tar tid. Kvalitet tar tid. Jeg tror en del av strømmetjenestene nå jobber for fort.

Gullalder noen år til

Køhn i Rubicon mener dessuten at norske dramaproduksjoner har fått et forsprang fordi vi i Norge har vært tidlig ute i strømmemarkedet. Det har gjort at den norske bransjen har bygget kompetanse og knyttet kontakter i den internasjonale industrien.

– Sånn sett tenker jeg at den norske og nordiske bransjen står ganske sterkt fremover.

Dramasjefen avviser dermed at strømmebobla har sprukket.

Det har vært flere tegn på endringer i strømmemarkedet den siste tiden. Nylig ble det klart at HBO legger ned sine nordiske produksjoner. Publikumsfavoritten «Beforeigners» er i dag ikke å finne på strømmetjenesten, og det er usikkert om, hvor og når den vil dukke opp igjen. Foto: HBO

– Jeg tror at gullalderen kommer til å vare i noen år til.

Dårlig råd = mer strømming?

I tillegg til at investeringsviljen har bremset opp, har renten og prisene på det meste gått opp i hele verden. Det fører i sin tur til at folk har mindre å rutte med.

Men dårligere råd i husholdningene kan også føre til en liten boost for strømmetjenestene, tror Gry Rustad, film- og serieforsker ved Den norske filmskolen.

– Det kan jo gjøre at folk er mer hjemme og ser på TV. For en familie er det billigere å se en film sammen på en strømmetjeneste man allerede abonnerer på enn for eksempel å gå på kino.

Seervennlig blockbusterifisering

– Tror du brems i investeringer vil gjøre at strømmetjenestene satser mer på kvalitet?

– Det spørs jo hvordan man definerer kvalitet. Man har jo sett at en del strømmetjenester, som Amazon Prime, startet med å reklamere for at de hadde mange kritikerroste serier i katalogen sin, sier Rustad.

Men en del av disse seriene hadde få seere, som har gjort at Amazon har dreid seg i en mer seervennlig retning med flere blockbustere, forklarer hun.

Dårligere råd blant folk kan bety både mer og mindre strømming, tror film- og serieforsker Gry Rustad. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Jeg sier ikke at det er dårligere, men det er en forskjell. Det er blockbusterne som nå i stor grad driver strømmetjenestene.

Det underbygges av at «Stranger Things» ble utpekt som Netflix redning. Flere kilder har sagt til Bloomberg at uten dramaserien hadde det sett mer dystert ut for strømmegiganten.

– Vi kan jo kalle det en blockbusterifisering av strømmetjenestene, sier Rustad.