Nå kan du velge hva du vil dele med Facebook

Det nye verktøyet som lanseres globalt i dag kalles «Off Facebook Activity». Det ble lansert i august 2019, men har til nå kun vært utprøvd i noen få, utvalgte land.

Verktøyet skal gi brukerne et sammendrag av hvilke informasjon ulike nettsider de har besøkt deler med Facebook.

For å vise hvordan dette fungerer bruker teknologi-journalist i NRK Beta, Martin Gundersen et eksempel med en nettbutikk for sko.

– Du er innom, søker litt rundt og finner et par sko, som du ikke ender med å kjøpe.

Facebook har brukt brukerinformasjon til å lage personretta markedsføring. Det har de fått mye kritikk for, sier teknologijournalist i NRK Martin Gundersen. Foto: NRK

– Da ser vi at Facebook får vite at du har vært innom den skoforretningen. Og skoforretningen vil gjerne at du skal kjøpe de skoene når de har dem inne. Eller kanskje du vil ha dem i rødt likevel. Det vil forretningen minne deg på, sier han.

– Så kjøper forretningen annonser. Når du er på Facebook får du disse annonsene opp, og du får påminnelse om at du var på den skobutikken og oppfordrer deg til å kjøpe skoene likevel, fortsetter han.

Det er denne måten Facebook bruker informasjon på som har fått mye kritikk verden rundt.

Facebook selv har lagt ut en veiledning på hvordan man kan skru på «Off Facebook Activity». Det finnes under «innstillinger og personvern» i innstillinger, så under «snarvei for personvern», og videre til «annonsepreferanser». Der kan brukerne både se hvilke data er annonsene er basert på, og så skru av at du ønsker annonser basert på aktivitet på andre steder.

Vil gjenreise tilliten

Rune Paulseth, daglig leder i Facebook-Norge, stiller svært sjelden til intervju.

– Hvorfor gjør du det nå?

– Personvern er ekstremt viktig for å opprettholde tillit. Folk skal føle seg sikre på plattformen, svarer Paulseth.

Facebook har kommet dårlig ut på målinger om tillit, blant annet i en rapport fra Medietilsynet. Den sier at hele 20 % at de har svært lav tillit til nyhetene på Facebook. 31 % sier de har ganske lav tillit. Bare 6 % sier at de har ganske høy tillit til nyhetene på Facebook.

I juli 2019 fikk Facebook en bot på 5 milliarder dollar – rundt 43 milliarder norske kroner, for brudd på personvernreglene i USA.

– Er dette et forsøk på å gjenreise tilliten?

– Ja, og vi vet og skjønner at vi er nødt til å fortjene tillit. Det får du ikke bare fordi du har en tjeneste som er populær og brukes av mange. Vi ser at det som opptar våre brukere mest er hvordan vi håndterer personvernet og de dataene vi bruker. Det er ekstremt viktig for oss for å gjøre noe med tilliten, ja, svarer Paulseth.

Teknologi-journalist Gundersen sier at det er en amerikansk måte å se på personvern.

– Man gir folk muligheten til kontroll. Men mange vil si at det kun er de som er klar over det, som bruker det. Den totale sporingen og overvåkningsbekymringen vil ikke nødvendigvis endre seg, sier han.