Svindlere med nye metoder – bruker kunstig intelligens og sosial manipulasjon

«Jeg er utestengt fra Facebook og de ber meg om å velge ut tre venner som kan hjelpe meg med å skaffe bekreftelseskode og du er en av dem.»

Denne meldingen mottok Ida Holm Hansen Kemi på Messenger fra det som så ut til å være hennes kollega.

– Tidligere kunne man skrive på samisk for å sjekke om det var svindlere, siden de ikke behersker det. Men nå kan man ikke gjøre det mer, sier Kemi.

Ida Holm Hansen Kemi liker at det finnes mange språkverktøy, men uroer seg over muligheten det gir til svindlerne. Foto: Marie Elise Nystad

Ville hjelpe til, men stilte et krav

I den store sammenhengen, er det få som kan kommunisere på samisk.

Ifølge SNL er det uvisst hvor mange som har nordsamisk som førstespråk, men tallet ligger trolig mellom 20.000 og 30.000

Det er ikke kjent om svindleren som kontaktet Kemi faktisk er samiskspråklig, men kunstig intelligens, apper, oversettingsprogrammer og annet har gitt svindlerne nye verktøy.

– Jeg liker selvsagt at det finnes mange språkverktøy, men ulempen er at svindlerne får mulighet til å kommunisere på samisk.

Men Ida var skeptisk da beskjeden kom.

– Jeg stusset litt over at hun tok kontakt med meg. Vi kjenner hverandre ikke så godt at det er naturlig for henne å spørre meg om hjelp i den forbindelse, sier Kemi.

Derfor svarte Kemi at hun gjerne ville hjelpe til, men da måtte vedkommende først fortelle hvor de to sist var sammen på jobbreise.

Og slik stoppet kommunikasjonen, og kollegaens profil var ikke tilgjengelig lenger.

Her er samtalen mellom Ida og svindleren. Ifølge UNESCO er nordsamisk regnet som et truet språk, men ny teknologi har gjort det mulig for Google Oversetter å oversette til nordsamisk. Foto: Skjermdump

Sendte koden direkte til svindleren

Svindleren tok kontakt med Kemi fra Sara Inger Lisbeth Mina Eira profil.

Hos Eira streifet ikke tanken på svindel, når hun skulle hjelpe en venn med å få tilbake kontoen.

Sara Inger Lisbeth Mina Eira oppdaget for sent at koden svindleren ba om, var hennes egen bekreftelseskode. Foto: Privat

– I morgenrushet på jobb oppdaget jeg at hadde fått koden på e-post. Jeg rakk ikke å lese e-posten, jeg kopierte bare koden og sendte den.

Kort tid etter kom det spørsmål fra Facebook om det var hun som prøvde å logge inn.

– Da skjønte jeg at nå har jeg blitt svindlet. Jeg har selv sendt totrinnsbekreftelseskoden til denne personen, som har fått tilgang til min konto.

Flere kontaktet Eira etter de mottok melding fra hennes profil. Hun ble sjokkert da hun hørte at svindleren skrev på samisk, men kunne senke skuldrene da hun hørte at språket var dårlig.

– Heldigvis kritiserer de fleste samisktalende språket.

NRK har fått bilder fra andre som er forsøkt svindlet. Meldingen er oversatt, for å illustrere hvor dårlig samisk det er skrevet på: Jeg er seriøst om det, fikk 170 000 peng! Men jeg så ditt navn på vinnerlisten når jeg skulle signere mitt dokument på at folk som har rettigheter til å få utbetalt bonus. Tror at du må kontakte en AGENT, vet du om du har hørt noe fra de? Foto: Skjermdump

Sammenheng med svindel og digitalisering

Økokrim er godt kjent med at svindlerne kan ta kontakt på ulike språk og dialekter, og de knytter det til utviklingen av kunstig intelligens og digitalisering.

– Så lenge de ulike språkmodellene har nok data å «øve seg på» vil de kunne bli bedre og bedre i å etterligne også språk og dialekter man tidligere tenkte var «trygge» for svindelforsøk.

Det sier avdelingsdirektør for avdeling forebygging og etterretning i Økokrim, Lone Charlotte Pettersen.

Lone Charlotte Pettersen sier at sosial manipulasjon blir benyttet for å skape tillit eller utnytte menneskelige svakheter som nysgjerrighet, frykt, høflighet eller grådighet. Foto: Økokrim

Politiet synes det er vanskelig å løse saker der hackere tar over og svindler penger fra Facebook-profiler.

Benytter sosial manipulasjon

Pettersen sier at svindlere ofte benytter en kombinasjon av kunstig intelligens og sosial manipulering i sine svindelforsøk, ved at de later som de er noen de ikke er.

– Ofte har de kriminelle benyttet avanserte tekniske løsninger, som ChatGPT eller andre AI verktøy, for å skreddersy svindelforsøkene sine.

Pettersen råder til å være varsom med henvendelser via SMS, e-post, telefon og andre kommunikasjonskanaler.

De siste årene har Økokrim registrert en økning av bedragerier på telefon, e-post og nett. Derfor oppretter de en egen bedragerienhet.

Tiltak fra Økokrim for å beskytte seg mot sosial manipulering i svindelforsøk. Vær skeptisk til uoppfordrede forespørsler. Dersom du mottar en uoppfordret e-post, samtale eller melding, hvor avsender ber om personlig informasjon eller ber deg utføre handlinger, som å klikke på lenker eller åpne vedlegg, bør varsellampene blinke. Vær skeptisk til slike henvendelser. Verifiser identiteten til avsender. Hvis en melding ser ut til å komme fra en bank, et firma eller en offentlig institusjon, så bør du kontakte dem direkte gjennom offisielle kanaler for å bekrefte eller avkrefte om henvendelsen er legitim eller om det er svindel. Bruk kontaktinformasjon fra deres offisielle nettside, ikke den som eventuelt er oppgitt i den mistenkelige kommunikasjonen. Et enkelt Google-søk vil ofte ikke være tilstrekkelig verifikasjon. Vær varsom med personlig informasjon. Aldri del sensitiv informasjon, som passord, personnummer eller bankinformasjon, med mindre du er helt sikker på at forespørselen er legitim. Dette gjelder over telefon, sms og andre kommunikasjonskanaler. Dette gjelder også ved personlig oppmøte. Den siste tiden har politiet sett tilfeller hvor svindlere oppsøker ofre hjemme hos seg. Politiet, banken eller forsikringsselskap ville aldri bedt deg om å overføre penger eller oppgi sensitiv bankinformasjon og lignende, hjemme hos deg.

Svindlere utnytter alle muligheter

Kort tid etter at Google lanserte oversettelsesverktøy til samisk, er det mange samiskspråklige som har blitt kontaktet.

– Teknologien gir veldig mektige verktøy til alle. Svindlere er ofte de første som tar i bruk ny teknologi, finner stadig nye smutthull og utnytter alt som finnes av muligheter.

Det sier teknologijournalist i NRK, Egil Aslak Hagerup.

Egil Aslak Hagerup sier at mye av svindelen kommer fra Sri Lanka, Zimbabwe og Afghanistan. Foto: NRK/Ole Kaland

Hagerup sier at svindelen gjennomgående kommer fra land med dårlig økonomi, men at det finnes norske aktører også.

