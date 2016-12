Nå kan alle si «potetgull»

Retten gir dermed også Orkla rett til å bruke betegnelsen «potetgull» når de markedsfører sine produkter.

– Vi er veldig skuffet, og opplever at vi ikke har blitt hørt denne gangen heller, sier administrerende direktør for Maarud, Chris Samways til NRK.

Maarud varemerkeregistrerte ordet «potetgull» i 2010, men Borgarting lagmannsrett slår fast at ordet ble oppfattet som en beskrivende betegnelse av forbrukerne. Lagmannsretten har lagt vekt på at «potetgull» hadde blitt brukt av både skjønnlitterære forfattere, i lærebøker, i ordbøker og i offentlige dokumenter som alminnelige betegnelser lenge før 2010.

– Vi synes det er beklagelig at retten ikke tar innover seg de verdier det ligger i 80 års innarbeidelse av et varemerke, sier Maaruds advokat Kristine Schjerpen Snyder om dommen.

Orkla fikk medhold i alle sine krav

Robert Rønning i Orkla sier at det viktigste er at de får snakke samme språk som folk flest. Foto: Orkla Confectionery & Snacks

– Det er en grundig dom, og vi er veldig glad for å ha fått medhold i alle våre krav, sier kommunikasjonsdirektør i Orkla Confectionery & Snacks, Robert Rønning.

I praksis gjør dommen at Orkla og andre kommersielle aktører kan bruke ordet «potetgull» i sin markedsføring.

– Det er dokumentert at folk sier potetgull som et vanlig ord, og det viktigste i dette er at vi nå får snakke samme språk som folk flest gjør, sier Rønning.

Usikker på om de vil anke

Samways sier at han ikke vet om Maarud kommer til å anke dommen, og at det er et spørsmål de må ta med sine rådgivere.

– Dommen har akkurat kommet ut, og vi må sette oss inn i den før vi bestemmer oss for hva vi vil gjøre videre, sier Samways.

Maarud er dømt til å betale saksomkostningene for Orkla på drøyt 800.000 kroner.

Les også: