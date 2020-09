Myra og Alex Rosén er ute av Stjernekamp

Norsk på norsk var eit av høgdepunkta i fjorårets sesong av Stjernekamp. For Myra og Alex Rosén vart det deira siste kveld på scena i musikkonkurransen.

Myra klarte ikkje å overtyde sjåarane med sin versjon av «Diamanter og kirsebær» av John Olav Nilsen & Gjengen, trass i svært gode tilbakemeldingar frå dommarane.

Norsk kveld

Alex Rosén nådde heller ikkje fram med låten «Schwong» av Raga Rockers.

I kveldens episode av Stjernekamp var det norsk kveld. Dei åtte artistane tolka musikk frå heile landet, frå fire ulike tiår. Pop, viser og rock var nokre av sjangrane ein fekk høyre.

Tuva Syvertsen og Christine Dancke var gjestar i dommarpanelet. Syvertsen har vore mentor for artistane denne veka. Dancke som er kjend som programleiar, låtskrivar og musikkekspert og den faste dommaren Mona B. Riise var også på plass.

Dette var bidraga frå laurdagens episode av Stjernekamp:

1. Knut Marius Djupvik

Første mann på scena var Knut Marius Djupvik, med sin versjon av Sondre Justad «Riv i hjertet». Romsdalingen song på dialekta si frå tomrefjord.

Knut Marius Djupvik - «Riv i hjertet» Du trenger javascript for å se video.

2. Myra

Myra følte seg heime då ho kunne syngje låten «Diamanter og kirsebær» av bergensbandet John Olav Nilsen & Gjengen.

Myra - «Diamanter og kirsebær» Du trenger javascript for å se video.

3. Odd Einar

Heile karrieren har Odd einar sunge på engelsk, men i kveld song han «En natt forbi» av Jan Eggum. I publikum vart det tørka fleire tårer.

Odd Einar - «En natt forbi» Du trenger javascript for å se video.

4. Sandra Lyng

Sandra var på heimebane då ho song på norsk. Ho har gjort låten til Eva Weel Skram «Om du vil» som originalt er på sognedialekt om til nordnorsk dialekt.

Sandra Lyng - «Om du vil» Du trenger javascript for å se video.

5. Alex Rosén

Alex Rosén var endeleg på heimebane, då han fekk syngje rock and roll. Han framførte låten «Schwong» av Raga Rockers.

Alex Rosén - «Schwong» Du trenger javascript for å se video.

6. Ingeborg Walther

Bursdagsbarnet Ingeborg Walther song låten «Tenker på deg» av Gabrielle. Låten handlar om å gje slepp.

Ingeborg Walther - «Tenker på deg» Du trenger javascript for å se video.

7. Emil Solli-Tangen

Emil Solli-Tangen gjekk for den ikoniske OL-låten «Se ilden lyse» av Sissel Kyrkjebø. Låten er ein av dei tinga han hugsar best frå barndomen, sa han før han gjekk på scena. Solli-Tangen hadde for anledninga fått med seg Alexander Rybak på scena.

Emil Solli-Tangen - «Se ilden lyse» Du trenger javascript for å se video.

8. Vegard Bjørsmo

Låten «Gressholmen» av Kristian Kristensen minner Vegard Bjørsmo om ein barndom då alt var mykje lettare. Han song låten til seg sjølv som tolvåring.

Vegard Bjørsmo - «Gressholmen» Du trenger javascript for å se video.

Neste veke er det Hiphop som står på agendaen.