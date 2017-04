Musikksjefen i Operaen ønsker ikke å fortsette: – Umulig å samarbeide med den nye operasjefen

Steffens skriver i et åpent brev som Aftenposten har publisert tirsdag at han anser et lengre samarbeid med Miskimmon som «umulig».

Annilese Miskimmon tiltrer i stillingen i august 2017.

«Dessverre har jeg ikke klart å få til en fruktbar dialog med Miskimmon om den kunstneriske planleggingen. Videre opplever jeg manglende respekt for musikksjefens posisjon og innflytelse på operaens kunstneriske utvikling», skriver Steffens i brevet.

I avskjedsbrevet skriver musikksjefen videre at han ble skuffet over avgjørelsen om ikke å forlenge avtroppende operasjef Per Boye Hansens kontrakt etter 2016/2017-sesongen, men at han var opptatt av å få til en dialog med Miskimmon om fremtiden.

– Best for alle parter

Ett år etter at de to først fikk kontakt har ikke dialogen ført til at Steffens føler han klarer å samarbeide med den påtroppende operasjefen.

«Ettersom vi ikke har maktet å skape et grunnlag for den gjensidige tilliten som er nødvendig i enhver kunstnerisk bestrebelse, så har jeg konkludert med at det er best for alle parter at jeg trer tilbake som musikksjef når kontrakten min utløper,» skriver han.

Karl-Heinz Steffens tiltrådte som musikksjef ved Den Norske Opera den 1. august 2016. Han kom fra jobben som musikksjef ved filharmonien i den tyske delstaten Rheinland-Pfalz. De siste årene har han blant annet dirigert ved Berlin Staatsoper og La Scala i Milano.

– Beklager valget hans

Administrerende direktør for Den Norske Opera og Ballett, Nils Are Karstad Lysø, bekrefter at Steffen gir seg grunnet kunstnerisk uenighet og rollefordeling. Lysø sier de

Agnes Moxnes mener at Karl-Heinz Steffens avgjørelse er veldig lite heldig for operaen. Foto: NRK

gjerne skulle hatt med seg Steffen videre.

– Jeg beklager valget hans, og jeg synes det er synd at det skjer før påtroppende operasjef Annilese Miskimmon formelt tiltrer 1. august,» skriver direktøren.

– Veldig lite heldig for operaen

NRKs Kulturkommentator Agnes Moxnes mener at situasjonen som nå har oppstått og har ført til at Steffens velger å ikke forlenge kontrakten sin med Den Norske Opera, aldri burde skjedd.

– Det er en musikksjef som er høyt elsket og veldig dyktig. Han har bare vært der i åtte måneder og operaen har behov for kvalitetene hans utover de to årene han har kontrakt.

Miskimmons hisset også for en drøy måned på seg sangsolistene ved operaen fordi hun ikke ønsker faste ansatte.

Moxnes viser til at det har vært en del uro ved operaen den siste tiden, men at Steffens har vært en samlende figur når det har stormet som verst.

– Miskimmon møter nå et operahus hvor hun ikke bare har solistene mot seg, men hele musikkmiljøet, sier Moxnes.

– At denne beskjeden fra Steffens kommer nå er en veldig lite heldig for operaen.

Hun sier det nå er nærliggende å stille spørsmål ved ledelsens evne til å styre det ambisiøse operahuset.

– Jeg tror de fleste som bryr seg med operaens ve og vel begynner å bli inderlig lei av et kostbart hus der den ene konflikten bare ser ut til å avløse den andre, sier Moxnes.