Mener teater om klima ofte er moraliserende og påklistret – klimakunstner reagerer

– Det funger ofte ganske dårlig med klima som tema i forestillinger, sier NRKs teateranmelder Karen Frøsland Nystøyl.

I hennes anmeldelse av «En midnattssolsdrøm» tidligere i år trakk hun frem at forestillingen ville for mye på en gang «med et slags klima-bakteppe». Et av flere eksempler på forestillinger med et påklistret klima-tema, mener hun.

Klima er så viktig at man skal behandle det ordentlig i kunsten, sier Karen Frøsland Nystøyl. Foto: JAVIER ERNESTO AURIS CHAVEZ / NRK

– Det er en kjempeviktig tematikk, selvsagt. Men det skal ikke være «pynt på kaka» bare fordi det er et aktuelt tema. Det hender altfor ofte, spesielt i forestillinger rettet mot de minste.

– Barna trenger ikke masse forestillinger om klimaet, bare fordi det er viktig tema. De vet at klima er viktig. Dessuten er ikke klimautfordringene barnas skyld, sier Frøsland Nystøyl.

Klimakunstner reagerer

Abigael Winsvold liker ikke denne formen for argumentasjon. Hun er medlem i en gruppe som kaller seg for «Acting for climate» – som kun setter opp forestillinger med klima som tema.

– Jo flere som tar opp klima og miljø i sine forestillinger, jo bedre, sier Winsvold.

– Uansett hvordan den kunstneriske kvaliteten blir?

– Det finnes alltid god og dårlig kunst. Men vi er nødt til å lage kunst om det som er det store og prekære temaet i vår tid.

«Acting for climate»-gjengen i aksjon. Abigael Winsvold er øverst i bildet. Foto: Cosmin Cirstea

Teatrets oppgave

Hun får delvis støtte av teateranmelder i Subjekt, Cornelius Condrup Steinkjer.

– Man skal være åpen for at enkelte kunstverk har det å formidle noe om klimaet som sitt fremste ønske, fremfor å formidle et sterkt kunstnerisk uttrykk, sier han.

Cornelius Condrup Steinkjer er scenekunstanmelder i kulturavisa Subjekt. Foto: Aurora Henni Krogh

– Det ligger i teaterets natur å ta opp temaer som dette, utdyper Steinkjer.

Frøsland Nystøyl får også støtte - fra noen som selv lager klimateater.

Moraliserende

Teatergruppa Feil teater har snart premiere på «Dyrene i Afrika» på Vega Scene i Oslo. Forestillingen er basert på Erlend Loe sin satiriske bok.

– Målet vårt med forestillingen er å ta opp klimakrisen på en frisk og annerledes måte, fordi vi syntes en del klimakunst er ganske moraliserende, sier Sebastian Myers, som er skuespiller og produsent for forestillingen.

«Dyrene i Afrika» har premiere på Vega Scene 19. august. Sebastian Myers er produsent. Foto: Christian Ingebrethsen

– Hvis man prakker et budskap på publikum om at vi må redde kloden, så skaper nok det heller mer tiltaksløshet enn engasjement, sier Myers.

– Så dere setter ikke opp denne forestillingen for å gjøre noe med folks holdning til klimaet?

– Nei. Jeg tror ikke teateret alene skal løse klimakrisen. Men det er nok viktig å bruke de anledningene vi har til å ta opp temaet, sier han.