Mener det er tull at årets barnefilm skal kåres på Amanda i år

Flere har stilt seg kritiske til den svært lave barnefilmandelen det siste året.

– Jeg mener man burde ha sløyfet denne kategorien under Amanda i år. Når kategorien i praksis blir prisen for den fremste av to mulige barnefilmer, så fremstår jo ikke dette spesielt tungtveiende, sier redaktør i filmmagasinet Montages, Lars Ole Kristiansen.

Nå tar NFI grep for å få opp andelen norske barnefilmer.

For første gang har de bestemt seg for å sette av en pengesum som skal gå spesifikt til barnefilm. NFI vil nå gi barnefilmen et ekstra løft ved å øremerke en pott på 6 millioner kroner til film for barn.