Meiner Operaen driv med streikebryting

Kjøpte falsk Banksy

En britisk kunstsamler kjøpte en falsk Banksy NFT for over 335 000 dollar etter hjemmeside-hack. Salget skjedde etter at Banksys hjemmeside for et øyeblikk sendte brukere til en online-auksjon for det som så ut til å være kunstnerens første NFT (non-fungible token), også kjent som krypto-kunst.

Kunstsamleren, som går under navnet Pranksy, beskriver seg selv som en «stor fan» av den kontroversielle gatekunstneren, og hoppet raskt på muligheten for å skaffe seg et kryptoverk av briten. Budet på over 2,8 millioner kroner ble lagt frem i kryptovalutaen Ethereum. Summen ble umiddelbart akseptert, dager før auksjonen egentlig skulle stenge. Dette så samleren som et tegn at noe var galt, og han ble «99 prosent sikker» på at han hadde blitt utsatt for en svindel. «Så snart budet gikk gjennom følte jeg at det var fake eller en hack», sier samleren i en e-post til CNN.

Kunstsamleren har senere fått tilbake pengene sine. Talspersoner for Banksy har bekreftet ovenfor CNN at auksjonen ikke er tilknyttet kunstneren på noen måte.