På Elle-festen denne uka fikk artisten Maria Mena spørsmål om hun var gravid, på den røde løperen.

Det vil artisten har seg frabedt, og hun reagerer sterkt på Instagram.

– Så private spørsmål kan gjøre veldig vondt

FØLER MED MENA: Tone Damli har selv opplevd å få spørsmål om graviditet. Hun mener det er en uting. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Den folkekjære artisten får massiv støtte på sin egen Instagram-side. I skrivende stund har over 11.000 likes, som blant annet har blitt gitt av andre kulturpersonligheter som Ina Wroldsen, Eva Weel Skram, Camilla Pihl og Marta Breen.

Artist Tone Damli har også liket posten, og utdyper til NRK.no på sms:

– Jeg kjente jeg ble sint og skuffa på Marias vegne da jeg leste posten hennes. Jeg er så enig i det hun skriver. Alle burde tenke seg om før de stiller så private spørsmål, de kan gjøre fryktelig vondt, skriver hun.

Damli har selv opplevd å få ubehagelige spørsmål knyttet til graviditet.

– Jeg har selv fått mange spørsmål om barn opp gjennom åra, og da har jeg tenkt samme tanke som Maria. Jeg ble irritert og brydd. Jeg er så heldig at jeg har fått en frisk, nydelig datter, men det er ingen selvfølge, skriver Damli.

Mener kvinner får flere intime spørsmål enn menn

ENIG: Forfatter Marta Breen støtter Maria Mena på Twitter. Foto: Marte Garmann Johnsen

Spørsmålet om det er greit å spørre kvinner om graviditet engasjerer også på Twitter, der Marta Breen har engasjert seg. Hun har skrevet flere bøker om kvinner i musikken, og reagerer sterkt på at Mena fikk spørsmål om hun var gravid.

– Jeg er helt enig med Maria Mena: Det er en uting å spørre folk om de er gravide. Som hun selv påpeker: Hva om man ikke kan få barn? Hva om dette er et sårt tema? Og hvorfor dukker slike spørsmål egentlig opp – mener journalisten å si at intervjuobjektet har lagt på seg? Det er i så fall svært uhøflig å påpeke, sier hun til NRK.no.

Hun sier kvinner i offentligheten får langt flere intime spørsmål enn menn.

– Det er et faktum at kvinner i offentligheten får langt flere spørsmål som går på det intime, som sivil status, barn eller eventuell barnløshet. Denne forskjellsbehandlingen bør pressen være mer bevisst på.

Breen sier hun synes det er trist at Mena fikk ødelagt kvelden på den måten, og at det er ikke er uvanlig – også utenfor pressesammenhenger.

– Også i private sammenhenger opplever kvinner å få kvelden ødelagt av dette spørsmålet. Kanskje har du pyntet deg og er i godt humør, og så blir alt plutselig ubehagelig. La kvinner fortelle om graviditet på eget initiativ.

VG: – Ikke en god setting

FEIL SETTING: Nyhetssjef i VG Rampelys, Atle Jørstad, er enig i at rød løper ikke er et sted man kan spørre folk om de er gravide. Foto: Frode Hansen / VG

Nyhetssjef i VG Rampelys, Atle Jørstad, som understreker at VG ikke stilte dette spørsmålet akkurat denne kvelden, er enig i at det blir feil å spørre om sånt på rød løper.

– På en rød løper må vi være veldig varsomme. Det er ikke en god arena for å ta opp graviditet. Jeg synes i en del tilfeller at det kan være greit å spørre om noen er gravide, men det må gjøres på en respektfull, fin og hyggelig måte. Rød løper er kaos, og det er vanskelig å få oversikt, så det er ikke en god arena for et så ømfintlig tema.

Jørstad har selv vært på et utall røde løpere, som journalister ofte bruker for å lage saker på mer utilgjengelige kjendiser.

– Men vi journalister må være så proffe at vi skjønner hva som er innafor og ikke. Rød løper er kaos, og graviditet er noe annet enn en nyhet om en ny kjæreste eller et brudd. Vi må være ekstremt fintfølende.

– Har du noen gang fått i oppgave om å sjekke om noen er gravide?

– Ja, har fått det i oppgave. Vi spør innimellom folk om de er gravide, ofte basert på tips. Men jeg synes ikke rød løper er en god setting for sånne spørsmål.