Märtha Louise går hardt ut mot Dagbladet på Instagram

I et innlegg publisert på Instagram skriver prinsesse Märtha Louise om en opplevelse hennes forlovede Durek Verrett skal ha hatt med en journalist i Dagbladet.

I innlegget hevder hun av journalisten skal ha utgitt seg for å være en klient, for å så avsløre at den er en journalist og skal ha stilt Verrett en rekke kritiske spørsmål.

– Jeg har vært med på dette før. Pressen skyr ingen midler for å få en artikkel som kan gi dem klikk, skriver hun.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett går arm i arm på vei inn til feiring av prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

Hun beskriver det som et bakholdsangrep. Og mener journalisten har handlet i strid med Vær varsom-plakaten punk 3.10.



«3.10. Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.»

– Selv om det sikkert er mange som er interessert i hvordan Durek Verrett jobber, kan man vel neppe si at dette er av «vesentlig samfunnsmessig betydning».

NRK har vært i kontakt med Märtha Louises manager, som sier at hun ikke har ytterligere kommentarer utover det hun har skrevet på Instagram.

FORLOVET: Det var i sommer at prinsesse Märtha Louise forlovet seg med Durek Verrett. Foto: Privat

Dagbladet: – Kommenterer ikke upublisert materiale

I en e-post til NRK skriver redaktør i Dagbladet pluss Bjørn Carlsen at de ikke vil kommentere upublisert materiale.

– Vi kommer ikke til kommentere innholdet i disse meldingene, skriver han og legger til:

– På generelt grunnlag mener vi også det er helt legitimt å drive undersøkende journalistikk rettet mot private aktører som tilbyr behandling mot høy betaling.

Skriver om mediestormen det siste året

I november kom nyheten om at prinsesse Märtha Louise ikke lenger skal jobbe for kongehuset og ikke lenger være kongelig beskytter for organisasjoner.

– Vi har hatt en mediestorm uten like brorparten av året. En pressedekning som andre tåler i 3 dager, må Durek Verrett og jeg stå i år ut og år inn.

Prinsesse Märtha Louise forlovet seg i sommer med Durek Verrett, som kaller seg sjaman.

Det har flere ganger siden forholdet ble kjent i 2019, stormet rundt dem. De har blant annet fått kritikk for å blande sammen kommersielle interesser og prinsessetittelen, og Verrett er også kritisert for flere kontroversielle uttalelser.