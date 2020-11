Må refundere tusenvis av kirkekonsert-billetter

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Før helgen ble det klart at kirkekonserter må nedskalere fra 200 til maks 50 blant publikum fordi det ikke er fastmonterte seter i kirkene.

Kulturlivet har fått nærmere 20 millioner kroner i statlig tilskudd for å gjennomføre kirkekonsert-turnéer over hele landet fram mot jul. 180 konserter er planlagt, og mange av dem har solgt opp mot maksgrensen på 200 billetter. Men nå må storparten av billettene refunderes.

– Vi skjønner ingenting

Forestillingen «Stille natt hellige natt», med blant andre Alexander Rybak og Maria Haukaas Mittet på plakaten, skal blir spilt 48 ganger i kirker over hele landet før jul. Samtlige billetter er utsolgt, men nå må cirka 7000 av dem refunderes.

Produsent Tor Arne Ranghus sier at de kjører hele turnéen som planlagt, tross nedskaleringen.

– Vi skjønner jo ingenting av at kirkebenker ikke godkjennes som fastmonterte stoler. Det er en underlig avgjørelse. Og det er jo også et problem hvordan vi skal velge ut hvilke 50 av 200 som skal få komme på konsertene, sier han til NRK.

En annen kirkekonsert-turné, hvor pågangen etter billetter har vært stor, er «Vår Jul», med artister som Christian Ingebrigtsen og Gaute Ormåsen. De har planlagt 52 konserter fra Kristiansand i sør til Namsos i nord. Nesten samtlige av de 8000 billettene som ble lagt ut er solgt, men dette må nå reduseres drastisk.

Artist og daglig leder i produksjonsselskapet, Torstein Sødal, har problemer med å skjønne begrunnelsen.

– Det gir ikke helt mening for meg. Kristiansand Domkirke har plass til 900 personer, men i år kan vi selge maks 50 billetter der. Samtidig kan en mye mindre kultursal selge 200. Det er snålt – men vi må bare forholde oss til det, sier han.

Han sier at de vil la de 50 første som kjøpte billett få komme på konsertene.

– Det blir førstemann til mølla, det er det en viss enighet om blant produsentene, sier Sødal.

Vår Jul-gjengen samlet i forbindelse med lanseringen av fjorårets juleturné. Fra venstre: Tine Thing Helseth, Gaute Ormåsen, Maria Arredondo, Torstein Sødal og Christian Ingebrigtsen Maria Arredondo er ikke med på årets juleturné. Foto: Terje Bendiksby

Teller på knappene

Dette istemmer Håkon Ims, som er produsent for turnéen «Julenatt».

– Det virker som det er gjengs oppfatning at de 50 første som kjøpte billett får beholde dem. Det er det mest rettferdige, vil jeg tro.

Hans turné byr på artistene Wenche Myhre, Jørn Hoel og Emil Solli-Tangen, og de arrangerer 48 kirkekonserter. De har solgt alle billetter til 48 konserter, cirka 8000 totalt. Nesten tre firedeler av billettene skal nå tilbakebetales til publikum.

– Dersom vi velger å gjennomføre turneen, understreker Ims.

Kulturminister Abid Raja avkreves svar på hvorvidt kirkekonsert-arrangørene får kompensert bortfallet av billettinntekter. Foto: Fredrik Hagen / NTB

De har fått 3,4 millioner kroner fra regjeringens stimuleringspakke for å gjennomføre sin turné. Summen de søkte om var basert på at de skulle selge inntil 200 billetter per konsert.

– Men nå som vi må tilbakebetale 2,6 millioner i billettrefusjoner må vi ha en garanti fra myndighetene om at vi får utvidet den økonomiske pakken. Ellers går ikke dette. Det vi har fått, dekker på langt nær kostnadene for en sånn turné. Så vi er helt avhengige av å få mer enn det vi har fått, og den garantien har vi ikke fått, sier han.

Også Torstein Sødal er forberedt på at de kan komme til å måtte avlyse turnéen.

– Vi velger å tro at vi får til dette, men vi har også i bakhodet at vi kanskje må dra i brekket helt på oppløpssida. Premiere er 21. november og hele neste uke skal gå med til preproduksjon.

– Når må dere ha et tydelig svar på om dere kompenseres for billettene dere ikke kan selge likevel?

– Vi er innstilt på at vi kanskje ikke får det svaret før vi går i gang, og det må vi forholde oss til, sier han.

Sødal håper de får mulighet til å omdisponere midlene, altså beholde hele tilskuddet på 6,2 millioner kroner fra stimuleringspotten.

– Den fungerer slik at man gjerne overbudsjetterer litt når man søker, og så leverer man i etterkant inn regnskap og betaler tilbake det man ikke har brukt. Men vi er fullstendig avhengig av at myndighetene backer oss på det, sier han.

NRK har ikke fått svar fra Kulturdepartementet på spørsmål om hvorvidt kirkekonsert-arrangører vil få kompensert bortfallet av billettinntekter.

Forskriften for stimuleringsordningen sier at arrangøren må betale tilbake den delen av tilskuddet som ikke er nødvendig for å dekke «uunngåelige økonomiske forpliktelser». Det er altså ikke differansen mellom solgte billetter man får dekket, men totale kostnader og hva du kan vise til av økonomiske forpliktelser.

– Steng oss ned, da

Daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdahl. Foto: Ellen Lorenzen

Tone Østerdahl, som er daglig leder i Norske Konsertarrangører, mener at situasjonen nå er stummende mørk for arrangør-Norge. Hun har følgende oppfordring til kulturminister Abid Raja:

– Jo, men steng oss ned da – gjør det likt for alle. Nå rammer reglene vilkårlig, og de er ytterst svakt faglig fundamentert, sier hun.

Hun mener at regjeringens innsats med krisetiltakene ikke henger med på takten til restriksjonene.

– Du kan godt si at stimuleringsordningen gir en viss sikkerhet for dem som nå blir stengt ned. Men tenk på alt arbeidet som har gått inn i søknader, planlegging, kontraktering og produksjon, sier hun.

Julekonsertarrangør Torstein Sødal velger å håpe det beste.

– Jeg føler at selv om vi ikke får 100 prosent svar nå, og selv om Kulturdepartementet veldig ofte kommer seint på banen, så kommer de i hvert fall med informasjon som vi kan leve godt med. De har til nå stått for det de har sagt. Raja har hele tiden sagt: Gå ut, bruk kulturarrangementene. Så hvis de plutselig – mot formodning – ikke skulle dekke mellomlegget, da går vi sannsynlig konkurs.

Kulturminister Abid Raja sa til NRK søndag at regjeringen følger utviklingen nøye og vurderer fortløpende behovet for endringer og justeringer i de økonomiske støtteordningene