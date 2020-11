Raser mot kirkebenk-regler

De nye smittevernreglene fra helsemyndighetene sier at arrangementer innendørs med fastmonterte seter kan ha opptil 200 personer, men dette gjelder ikke for kirker.

Kirkeseter blir ikke definert som fastmontert og dermed får kirkene bare slippe inn 50 personer på årets julekonserter.

– Problemet er at vi har solgt 200 billetter til hver konsert. Hvem skal vi prioritere og hvem kan ikke få komme?

Tor Arne Ranghus er produsent for juleturneen «Stille natt Hellige natt», med blant annet Alexander Rybak og Maria Haukaas Mittet.

Den tradisjonsrike julekonserten skal spille for 22 kirker og har solgt alle billettene.

Nå risikerer de å måtte lukke dørene for 7 200 personer som ikke får sett julekonserten til tross for at de har billett.

Ranghus håper de ikke blir nødt til å velge bort publikum. Foto: Fredrik Arff

Mangelfull kunnskap om virkeligheten

– Jeg forstår godt at det er en grense på 200, men at de har gått ned til kun 50 plasser håper jeg de løser opp i sånn at vi kan fullføre konsertene med dem som allerede har kjøpt billett, sier Ranghus og fortsetter:

– Julekonsertene er veldig viktige for folk. Dette er inngangen til julen, da kan vi endelig lukke øynene og si at nå nærmer vi oss jul.

Tone Østerdal fra Norske Konsertarrangører er fortvilet over situasjonen.

– Dette vil i praksis bety en ny nedstenging av kulturfeltet og en urimelig forskjellsbehandling mellom de som tilfeldigvis har fastmonterte seter og de som ikke har det.

Kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, mener det er absurd av regjeringen å be om fastmonterte stoler.

– Det er et ulogisk krav at setene må være fastmontert. Det er ikke som om noen tar med seg en kirkebenk og flytter den. Det virker som om det er mangelfull kunnskap om virkeligheten.

Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet er redd slike tilfeller vil føre til mindre legitimitet. Foto: Mimsy Møller / Samfoto

Trettebergstuen mener slike tiltak kan føre til at folk ikke respekterer tiltak i lengden.

– Det er viktig for legitimiteten at tiltak gir mening. Her synes jeg man skal vise skjønn og smidighet.

Forståelse for frustrasjon

Mens kirker kun kan ha 50, kan teatre og konserthus kan ha opptil 200 personer. Kurt Nilsen er en av de artistene som skal holde julekonserter i konserthus. Han kan dermed ha fire ganger så mange publikummere som de som spiller i kirker.

I en e-post til NRK svarer kulturminister Abid Raja at han har stor forståelse for at kulturlivet er frustrerte og fortvilet.

Raja: Har forståelse for frustrasjon i kulturlivet Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

– De nye reglene for billetthaller vil påvirke økonomien til arrangementene. Vi i regjeringen følger utviklingen nøye og vurderer det løpende behovet for endringer og justeringer i de økonomiske støtteordningene.

Raja sier regjeringen også vil se på behovet for å justere ordningen underveis.

– Jeg vil gjøre det jeg kan for at flest mulig skal klare seg gjennom pandemien – og at vi har en sektor som kan gi oss et bredt og mangfoldig kulturtilbud på den andre siden av krisen.