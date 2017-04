Lommedalen-saken: Beklager etter PFU-fellelser

BEKLAGER: NRKs publiseringsredaktør Stein Bjøntegård. Foto: NRK

– Vi må bare ta dette til etterretning og beklage. PFU slår fast at vi har vært for konstaterende i enkelte formuleringer i vår dekning, og det må vi bare lære av, sier NRKs publiseringsredaktør Stein Bjøntegård.

Ni medier var klaget inn etter medieomtalen av Lommedalen-saken.

Tirsdag ble NRK, sammen med TV 2, NTB, Dagsavisen og Dagbladet felt for å ha brutt punkt 4.8 i Vær varsom-plakaten, norske redaksjoners etikkplakat. Punkt 4.8 handler om hvordan barn bør omtales i mediene.

Fakta om Lommedalen-saken Ekspandér faktaboks En 13 år gammel jente ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonsrapporten viste at hun døde av avmagring. Jentas mor er tiltalt for grov mishandling. Saken kommer opp for Valdres tingrett 24. april 2017, men retten settes i tinghuset på Gjøvik. Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener barnevernet i både Bærum og Øystre Slidre har begått lovbrudd i behandlingen av 13-åringen. Dødsfallet utløste gransking av tre skoler hvor jenta hadde vært elev. Rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt. Statens helsetilsyn åpnet også tilsynssak mot behandlere i helsevesenet, men konkluderte 2. mars med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp. Presseforbundet klaget TV 2, NRK, NTB, Aftenposten, VG, Dagbladet, Dagsavisen og lokalavisene Valdres og Budstikka inn for PFU i forbindelse med deres dekning av saken. PFU behandler klagene tirsdag.

Aftenposten, Budstikka og Avisa Valdres fikk kritikk av PFU, altså en lettere form for fellelse.

VG var også klaget inn, men PFU mente VGs journalistikk ikke brøt med god presseskikk.

Felt for mobbe-omtale

Derimot var det var et enstemmig utvalg som gikk inn for å felle NRK, for å ha videreformidlet påstander om mobbing som fakta, og med det bidratt til en belastning for påståtte mobbere ved skolen. Utvalget mente også at NRK ikke tok nødvendige forbehold.

– Det problematiske er omtalen av mobbing på skolen. Punkt én er at vi burde holdt oss langt unna å dra en direkte sammenheng mellom eventuell mobbing og dødsfallet, sier Bjøntegård.

– Punkt to er omtalen av mobbing på skolen generelt, som kom fra advokaten til moren til den døde jenta, men som ble for konstaterende i vår dekning, og det er dette vi nå må lære av. Man må tenke seg om flere ganger før man omtaler mobbing som et faktum. Det er selvfølgelig en vanskelig oppgave, men det må vi bare finne ut av.

Ser på interne rutiner

– Vi tar avgjørelsen til etterretning, sier TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække.

Hun forteller at kanalen ser på interne rutiner etter fellelsen i PFU.

Også TV 2 fikk hard kritikk fra utvalget for å ha gitt mobbepåstandene for stor plass. Utvalget sier at TV 2 antydet en sammenheng mellom mobbing og dødsfallet, og identifiserte skolen.

SER PÅ INTERNE RUTINER: TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække. Foto: TV 2

– TV 2 har tidligere vært ute og sagt at vi burde tatt flere språklige forbehold, sier Solbrække, og legger til at hun er fornøyd med at TV 2 gjorde riktig i å omtale morens versjon av mobbehistorien.

Ikke overrasket

Også Dagbladet ble felt i PFU for denne saken. Nyhetsredaktør Frode Hansen sier at dette var og er den komplisert sak å dekke for norske medier.

– Saken i seg selv er breddfull av løpende vurderinger som må gjøres, og illustrerer et av de vanskeligste presseetiske spørsmålene: omtale av barn, både når det gjelder enkeltsaker og mer generell systemkritikk, sier Hansen.

Han sier at avisen må lære av denne saken og at de vil bruke PFU-fellelsen aktivt i redaksjonens arbeid videre.

NTBs nyhetsredaktør Ole Kristian Bjellaanes er ikke overrasket for PFUs konklusjon.

– Vi har tidligere erkjent at vi i noen tilfeller har vært for konstaterende om forhold knyttet til påstander om mobbing. Dette skal vi ta lærdom av, sier han.

Det var daværende konstituert generalsekretær, Nils E. Øy som brukt initiativretten til å klage inn ni medier til PFU. Han er fornøyd med utfallet.

– Jeg håper pressen med dette lærer at hensynet til barn skal være helt fremme i pannebrasken. I dette tilfellet sviktet det fullstendig, sier Øy til NRK.