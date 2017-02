Leo Ajkic får Fritt Ords honnørpris for «Flukt»

– Fritt ord har idag gitt to sokalla honnørar, ein til Leo Ajkic for serien «Flukt» som har gått på NRK no i januar og februar, seier styreleiar i Fritt Ord, Grete Brochmann til NRK.

Serien vart sendt på NRK tidlegare i år, og er produsert av Pandora Film i Bergen.

Leo Ajkic om bord på redningsskipet Siem Pilot. Foto: Pandora Film A/S / NRK

Den andre honnøren er til dei sokalla «de skamløse jentene» ved tre av dei - Amina Bile, Nancy Herz og Sofia Srour - for deira personlege og modige innsats for å sette fokus på sterk sosial kontroll i minoritetsmiljøer, skriv Fritt Ord i ei pressemelding.

Sjå «Flukt» her

Prisen er på 100 000 kroner, og vert skildra av Fritt Ord som: «.. En påskjønnelse som deles ut av Fritt Ords styre for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak.»

– Brukar eigen flyktningbakgrunn som tilnærming

Honnørane til Fritt Ord er løpande prisutdelingar som vert delt ut iløpet av året når det har skjedd eitt eller anna som Fritt Ord ønsker ønsker å utmerke, ifølgje Brochmann.

Ajkic besøkte blant anna syriske flyktningar i Libanon under «Flukt». Foto: Pandora Film A/S / Pandora Film A/S

– Vi har lagt vekt på at denne serien har vore god, undersøkande journalistikk der det vert gitt tid til ettertanke. Der Ajkic har spelt ei veldig viktig rolle sjølv med si personlege tilnærming fortel ho.

Ajkic er flyktning sjølv. Han er fødd i Mostar i Bosnia og var på flukt med familien i fire år før han kom til Bergen som 11-årig flyktning.

– Gjennom desse programma har Ajkic gitt ny innsikt når det gjeld sjølve fluktprosessen, kva slags situasjon folk lever i i utgangspunktet og kva dei opplever undervegs. Kva barrierar dei møter, sjølve dramatikken i flyktningsituasjonen har kome veldig godt fram i denne serien, fortel Brochmann.

Fritt Ords Honnør tildeles Leo Ajkic for hans nyskapende bidrag i TV-serien Flukt, som har skapt stor innsikt i flyktningers situasjon, og tilført innvandrings- og integreringsdebatten nye perspektiver. Fritt Ords Honnør

«De skamløse jentene» får også pris. Frå venstre Sofia Srour og Nancy Herz. Foto: NRK

Tek oppgjer med kultur og kjønnsroller

«Dei skamlause jentene» vart eit omgrep etter at Nancy Herz brukte det i eit debattinnlegg i Aftenposten våren 2016.

Der skreiv ho: «Vi er de skamløse arabiske jentene, og vår tid begynner nå. Vi ser stadig flere jenter fra minoritetsmiljøer som står opp og trosser våre egne».

– Dette er viktige, unge stemmer som vil definere kva slags liv dei ønsker å leve sjølv og dei har tatt eit oppgjer med sosial kontroll når det gjeld ærekultur, kjønnsroller og sosial kontroll på kvinner i minoritetsmiljø, seier Brochmann.