Leo (17) var klinisk død i seks timer

Sommeren 2015 deltok 14 år gamle Leo Wågberg på en konfirmantleir i Åre i Sverige.

På ettermiddagen satte han og to kamerater ut i en kano på Ånnsjön, som del av et orienteringsløp arrangert av leirlederne.

Men underveis endrer været seg dramatisk. Det blåste opp til sterk vind, og kanoen veltet i de høye bølgene.

Historien er fortalt i detalj i Aftonbladets dokumentar om ulykken.

Lå tolv dager i koma

De to kameratene klamret seg til båten, mens Leo prøvde å svømme mot land.

Da redningsmannskapene omsider fant Leo og fikk reddet ham opp av det iskalde vannet, hadde det gått over to timer, og unggutten var fullstendig livløs.

Leo ble fraktet med helikopter til St. Olavs Hospital i Trondheim, der kroppstemperaturen ble målt til 14,5 grader.

Da legene omsider fikk hjertet hans i gang igjen, hadde det gått seks timer.

DYSTRE UTSIKTER: Linn Maria Wågberg ble forberedt på at sønnen kanskje aldri ville kunne gå eller snakke igjen. Foto: PernillaThelaus

– På dét tidspunktet var han faktisk død, forteller Leos mor Linn Maria Wågberg i kveldens Skavlan.

Først tolv dager senere våknet han til live på Karolinska institutet i Stockholm.

– Da de hadde fjernet respiratoren og han kunne puste selv, så han bare på meg, og sa: «Mamma, mamma, jeg har så lyst på is!»

Sliter med å huske

Før sønnen våknet, hadde legene forberedt moren på at han kunne ha fått en alvorlig hjerneskade, og at det var en mulighet for at han verken ville kunne bevege seg eller snakke.

I dag går Leo på videregående skole, og har sluppet fra ulykken uten større varige mén enn en manglende leggmuskel og noen hukommelsesproblemer.

– Korttidshukommelsen min er forferdelig dårlig, forteller han til programleder Fredrik Skavlan.

– Men så lenge jeg blir fortalt noe mer enn fire-fem ganger, eller er med på noe mer enn ett minutt, kommer jeg forhåpentligvis til å ha noen slags erindring av det.

– Husker du noe fra før ulykken? spør Skavlan.

– Jeg husker ikke hendelser av meg selv, men jeg husker at ting har skjedd. Jeg vet at jeg har gjort ting som å synge i kor for lenge siden, og hvilke skoler jeg har gått på, hvilken barnehage. Men jeg husker ikke slike...

– Detaljer, supplerer moren Linn.

– Ja, detaljer.

Se et utdrag fra intervjuet med Leo Wågberg øverst i artikkelen. Hele intervjuet med ham og moren kan du se på NRK TV og NRK 1 fra kl. 21.25 fredag kveld.