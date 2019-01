I januar ble det kjent at den tidligere voldsdømte rapperen Marcus Kabelo Møll Mosele (26), også kjent som Kamelen, skal opptre på friluftsfestivalen X2 som blir arrangert i Volda i mars.

Festivalen er populær blant bygdas studenter, og får pengestøtte fra Høgskulen i Volda.

I desember i fjor havnet flere i arresten da politiet måtte avslutte konserten til rapperen. Det var fyll og bråk ved utestedet der konserten var og vektere skal ha blitt utsatt for vold.

Det tok ikke lang tid før nyheten om at artisten kommer til bygda skapte reaksjoner på Facebook.

SKUFFET: Lederen for Studentparlamentet ved Høgskulen i Volda, Simen Jester Langeland, er skuffet over at Bergens-rapperen er booket til festivalen. Foto: Christian Hopewell

Lederen for Studentparlamentet ved Høgskulen i Volda, Simen Jester Langeland, skrev et innlegg der han reagerer på at festivalen har booket rapperen:

«Mildt sagt skuffet over at X2 festivalen har booket Kamelen til årets festival, hvor går grensen for å booke artister med alvorlige gjentatte lovbrudd?»

Det tok ikke mange minuttene før meldinger fra folk som var enige tikket inn i innboksen til Langeland. Han er skuffet over at det ikke er mer fokus på hvilke verdier artistene tar med seg til festvalen.

–Jeg synes det er kontroversielt at festivalen, som får pengestøtte av Høgskulen, booker en artist som har sonet voldsdom og bruker hatretorikk mot politi.

FRA KONSERTEN I DESEMBER: Artisten skal ifølge flere ha blitt pågrepet for å ha sagt «fuck the police»

– Han er ikke voldelig

Manageren til Kamelen, Leo Ajkic, er tydelig på at bergens-rapperen ikke er voldelig, og at han kommer for å skape god stemning.

Manager Leo Ajkic sier rapperen har gjort opp for seg. Foto: Kim Erlandsen/NRK

–Han har gjort opp for seg for lengst. Han må få lov til å drive med musikken sin uten å bli diskriminert på grunn av sin historikk.

Ajkic nevner at artisten har hatt to vellykkede konserter i Oslo og Bergen den siste måneden og at det alltid er en risiko for at det blir slåsskamper når unge mennesker drikker alkohol og går på konsert.

–Det har ingen ting å gjøre med at det er Kamelen som spiller. Det er ikke mer vold på Kamelen sine konserter enn andre konserter der populære artister spiller.

Har hatt dialog med politiet i forkant

TRYGG PÅ SITUASJONEN: Festivalleder Mathias Vasbotn Remmereit føler seg trygg på at Kamelen deltar på festivalen. Foto: Jonas Been Henriksen

Mathias Vasbotn Remmereit er festivalansvarlig for X2-festivalen. Han sier det ikke er overraskende at bookingen fikk reaksjoner, men forteller at de føler seg trygge på situasjonen.

–Vi behandler Kamelen som alle andre artister, men har hatt en ekstra dialog med politi og management i forkant.

X2 booket artisten før konserten i Kristiansand i fjor, og innrømmer at de diskuterte internt i etterkant av konserten.

–Det er naturlig å diskutere litt da han har brutt loven. Men han har sonet ferdig og hatt andre konserter i nyere tid som har gått bra.