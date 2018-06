12. juli går startskuddet for turen som skal gå over Hardangervidda, til fjordene på Vestlandet gjennom Jotunheimen, opp på fjelltopper i Vesterålen og gjennom Indre Troms.

– Jeg håper virkelig det blir en folkevandring. For dette her, det norske friluftslivet, det er jo kjernen av de norske verdiene. Nå kan vi vise oss selv og resten av verden at dette er vår kultur, det er noe av det viktigste vi driver med, vi i Norge.

– Folk får se hva som ligger bak et bål

Lars Monsen har gått inn i Oslomarka for å tørrtrene, ikke på turen nødvendigvis, men på mediesirkuset.

For i fire uker skal NRKs kameraer følge med ham og åtte ulike programledere, i dét de tråkker seg gjennom fire ganske ulike fjellturer.

– Jeg kommer til å være meg selv uansett. Men noe av det som er bra med denne sendingen er at folk får se, for eksempel, hva som ligger bak et bål. Det er ikke bare de ti sekundene du vanligvis får se på TV - du må faktisk gå og sanke. Og folk får se at, jaggu, det tar jo en time og et kvarter, liksom!

Sendingene på NRK1 begynner klokken 11 og avslutter klokken 16, da er det forventet at man har kommet fram til leiren man skal være gjennom natta. På kveldstid skal NRK sende Sommeråpent fra både leiren til Monsen og andre steder i fjellet.

Jenny Skavlan mener det ser ut som Lars Monsen har badet i tran, fordi han har så friskt utseende. Det er første gang hun møter ham ansikt til ansikt. Hun skal lede sendingene fra Vesterålen sammen med Martin Giæver. Foto: Kim Erlandsen / NRK

Dette er programlederne

Med seg på turen har han åtte programledere.

Noen skal følge ham på turen, mens alle skal lede Sommeråpent-sendingene på kvelden.

På Hardangervidda er det Øystein Bache og Silje Nordnes som skal være programledere, uka etter er det Tarjei Strøm og Stian Sandø i Jotunheimen. Uke 30 i Vesterålen tar Jenny Skavlan og Martin Giæver over stafettpinnen, mens Ingrid Gjessing og Markus Neby skal lede sendingene den siste uka.

– Ser ut som han bader i tran

Tarjei Strøm sier det er med skrekkblandet fryd at han begir seg ut på turen sammen med en av Norges største villmarkshelter.

– Vi tok jo noen bilder her i stad og da kjente vi den bjørnekloen her oppe på skulderen. Vi blir noen konfirmanter i forhold, sier han om seg selv og makker Stian Sandø.

Stian Sandø og Tarjei Strøm skal lede sendingene i Jotunheimen. De sier det er en skrekkblandet fryd å begi seg ut på tur med Lars Monsen. Foto: Kim Erlandsen / NRK

Jenny Skavlan innrømmer at hun aldri har møtt Monsen i levende live før.

– Jeg har bare sett Lars på TV, før nå. Han er så flott i virkeligheten. Det ser ut som han bader i tran, ikke fordi han har fett hår, men fordi det stråler av øynene hans.

– Det heftigste nå blir oppmøtet

Monsen sier selv at det er et kjempespennende prosjekt, men at den store x'en i regnestykket blir hvor mange utenom produksjonen som slenger seg på.

– Det heftigste nå det blir oppmøtet, vi er veldig spent på det. Vi håper og tror at det kommer mange folk. Men om det kommer veldig mange folk, hva da?

I tillegg til produksjonsansatte, vil det være mange frivillige som bistår på turen og med sendingene, blant andre folk fra Den Norske Turistforening.

Lars Monsen understreker at han ikke skal være turleder, og det vil heller ikke bli tilrettelagt for en gruppetur gjennom Norge.

– Dette er noe folk gjerne kan hive seg med på, men det må gjøres på eget ansvar - du må organisere det selv.

Lars Monsen oppfordrer folk til å bli med på tur i sommer, men oppfordrer til å ta vare på naturen underveis. Foto: Ola Hana / NRK

– Mantraet vårt er: Etterlat deg færrest mulig spor!

Han er opptatt av at det uansett må gjøres med respekt for naturen.

– Det er et viktig kapittel som vi har snakket mye om. Det kommer til å være mange mennesker på tur, men vi må uansett prøve å unngå slitasje på naturen.

Monsen oppfordrer for eksempel turgåere til å ta med seg papiret hvis man går på do i naturen.

– Hiv det i en plastpose i sekken og ta det med deg hjem. Eventuelt ta det med deg og brenn det på et bål når du får sjansen til det. Etterlat deg færrest mulig spor - det er mantraet vårt!

– Vi jakter de gode opplevelsene

– Det er fire fantastiske områder vi skal gå i, og det er nydelig natur alle stedene. Jeg gleder meg til å se andre ha det fint på tur, sier Monsen.

Se hele ruta til Monsen her.

For det er mange små gleder underveis, lover han.

– Som at du heller i en kopp rykende varm kaffe på morgenen, du ser utover elva, fjellheimen, de hvite snøbreene, du kjenner at kroppen bare elsker det, ikke sant?

– Og det er det vi jakter etter, de gode opplevelsene. Og å få med seg det, minutt for minutt - det kan ikke bli bedre enn det, vet du!