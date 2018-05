Her skal Monsen gå i sommer

Utladalen og Nordmannslepa, Dronningruta i Vesterålen og grenseland på Nordkalotten. Det er rutene Lars Monsen skal gå i sommer, når NRK skal sende sakte-tv og Sommeråpent fra fotturer i den norske fjellheimen.

Lars Monsen og NRK sender direkte fra turene han går hver dag fra kl 11 til 16, før han slår leir ute i terrenget. På kveldstid de samme dagene sender NRK TV Sommeråpent fra både leiren til Monsen og et annet sted i samme fjellområde.

På eget ansvar

Lars Monsen blir også med i Sommeråpent på kvelden. Foto: Håvard Jenssen / NRK

Lars Monsen understreker at alle som vil gå turene samtidig, er ansvarlige for seg selv. Han vil at alle skal følge hans motto om sporløs ferdsel.

– Du skal plukke opp alt, også tannpirkeren du har brukt! Man skal ikke se at du har vært der, sier Monsen.

Kommunikasjonssjef Mette Øinæs Habberstad i DNT. Foto: Den Norske Turistforening

Den norske turistforening sine lokallag rundt i landet er klare til å gi råd og informasjon til de som har lyst å gå turene i sommer. Kommunikasjonssjef Mette Øinæs Habberstad i DNT sier det viktigste er å klare seg selv.

– Kapasiteten på hyttene som Monsen besøker vil være sprengt den dagen. Alle som blir med, må ta hånd om seg selv og være selvforsynt med alt fra mat til utstyr for overnatting ute, sier Habberstad.

Her skal turene gå:

I uke 28 skal turen gå på Hardangervidda med start fra Dyranut. Vi går langs den tradisjonsrike ferdselsveien mellom øst og vest, Nordmannslepa. Dette er et vakkert åpent viddelandskap, med rike fiskevann. Her ligger det gamle og tradisjonsrike turisthytter på rekke og rad.

Slik blir turdagen og kvelden:

Torsdag 12.7: Monsen går fra Dyranut til Stigstuv. Sommeråpent fra Fagerheim og Stigstuv.

Fredag 13.7: Monsen går fra Stigstuv til Rauhelleren. Sommeråpent fra Fagerheim og Rauhelleren.

Lørdag 14.7: Monsen går fra Rauhelleren til Hein. Sommeråpent fra Tuva og Hein.

Søndag 15.7: Monsen går fra Hein til Tuva. Sommeråpent fra Tuva.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Jotunheimen uke 29:

Uken etter blir det brattere! Turen skal gå fra Jotunheimens høye topper og ned til fjordene på Vestlandet. Vi skal til Fannaråken og Norges høyest beliggende turisthytte, og videre mot Utladalen. Her blir det utsikt mot tinderekken Hurrungane, før vi går forbi Vettisfossen og ut den ville og frodige Utladalen.

Slik blir turdagen og kvelden:

Onsdag 18.7: Monsen går fra Bøvertun til Sognefjellshytta. Sommeråpent fra Sognefjellshytta.

Torsdag 19.7: Monsen går fra Sognefjellshytta til Fannaråken. Sommeråpent fra Sognefjellshytta og Fannaråken.

Fredag 20.7: Monsen går fra Fannaråken til Skogadalsbøen. Sommeråpent fra Turtagrø og Skogadalsbøen.

Lørdag 21.7: Monsen går fra Skogadalsbøen til teltleir i Fleskedalen. Sommeråpent fra Turtagrø og Fleskedalen.

Søndag 22.7: Monsen går fra Fleskedalen til Øvre Årdal. Sommeråpent fra Svalheim gard i Øvre Årdal.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Vesterålen uke 30:

I Vesterålen blir det et helt annet turliv! Her blir det tre forskjellige turer, med nærhet til havet og svimlende utsikter hvis været er godt. Lars skal gå i dronning Sonjas fotspor, og på toppturer i Bø.

Slik blir turdagen og kvelden:

Onsdag 25.7: Monsen går fra Nyksund til Stø over fjellet. Sommeråpent fra Nyksund og Stø.

Torsdag 26.7: Monsen går fra Stø tilbake til Nyksund langs kysten. Sommeråpent fra Nyksund.

Fredag 27.7: Monsen går over Breitinden til Guvåghytta. Sommeråpent fra Vinjesjøen i Bø og Guvåghytta.

Lørdag 28.7: Monsen går over Lynghaugtinden til teltleir på Spikarheia. Sommeråpent fra Vinjesjøen og Spikarheia.

Søndag 29.7: Monsen går fra Spikarheia over Veten til Bø. Sommeråpent fra Vinjesjøen i Bø.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Indre Troms uke 31:

Den siste uken går i et av Lars (og myggen) sine favorittområder! Fra Rostadalen i Målselv i et stort og vidt fjellandskap sneier vi innom både Sverige og Finland når turen går til Treriksrøysa før vi ender i Skibotn ved vakre Storfjorden.

Slik blir turdagen og kvelden:

Onsdag 1.8: Monsen går fra Rostadalen til teltleir i Isdalen. Sommeråpent fra Øverbygd og teltleiren i Isdalen.

Torsdag 2.8: Monsen går fra Isdalen til Gappohytta. Sommeråpent fra Øverbygd og Gappohytta.

Fredag 3.8: Monsen går fra Gappohytta til Goldahytta. Sommeråpent fra Skibotn og Goldahytta.

Lørdag 4.8: Monsen går dagstur fra Goldahytta til Treriksrøysa. Sommeråpent fra Skibotn og Goldahytta.

Søndag 5.8: Monsen går fra Goldahytta til Gálggojávri. Sommeråpent fra Skibotn.