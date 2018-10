Kutter millioner i forgjengerens «hjertebarn»

Widvey lanserte Talent Norge som et «hjertebarn» i januar 2015. Prosjektet skulle være et offentlig-privat samarbeid for å fremme kunst- og kulturtalenter, der statlige bevilgninger skulle utløse tilsvarende gaver fra private finansiører til talenter på vei mot profesjonelle karrierer.

Siden den gang har Talent Norge stått bak 36 satsinger til snaut 212 millioner kroner, hvorav 80,8 millioner er tildelt fra Talent Norge, mot 131,2 millioner fra private bidragsytere. Det skriver Kulturdepartementet om ordningen i forslaget til neste års statsbudsjett.

I samme budsjettforslag foreslår departementet å redusere ordningen med 2,1 millioner kroner.

Kutter etter tilfang av private penger

Kuttet markerer en u-sving fra Kulturdepartementet, etter å ha økt bevilgningene til selskapet med over syv millioner kroner de siste to årene.

I 2015 fikk selskapet ifølge egne regnskap drøyt 30 millioner kroner fra Kulturdepartementet, et beløp som i 2016 økte til snaut 32 millioner.

I fjor mottok Talent Norge totalt 41,4 millioner kroner i tilskudd fra departement, hvorav 38,9 millioner av disse kom fra statsbudsjettet.

I budsjettforslaget for 2019 er støttebeløpet på snaut 36,9 millioner kroner.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) sier at kuttene i Talent Norge skjer fordi departementet ønsker å prioritere offentlige midler til områder der det er vanskelig å få privat kapital inn.

– Vi kutter i støtten fordi Talent Norge har vært kjempegode til å knytte private penger til seg. Da kan vi bruke de offentlige midlene på andre områder der det er vanskeligere å skaffe private penger, sier Grande.

Setter spørsmålstegn ved begrunnelsen

Den argumentasjonen reagerer Talent Norges styreleder John G. Bernander på.

–Her må vi komme med en mild irettesettelse, og påminne om at hele forutsetningen for Talent Norge er et spleiselag mellom det offentlige og private. Hvis det skal bli sånn at staten kutter når private aktører kommer inn, blir det vanskelig for oss å hente inn private penger etter hvert, sier Bernander.

Bernander er for ordens skyld tidligere kringkastingssjef i NRK.

Styreleder i Talent Norge og tidligere kringkastingssjef, John G. Bernander. Foto: NRK

Daglig leder Maria Mediaas Jørstad i Talent Norge tar kuttene med fatning.

– Vi registrerer at vi har fått et kutt, etter en økning de siste to årene. Men vi er glade for at regjeringen fortsatt velger å opprettholde en talentsatsing, sier hun.

Kulturdepartementet eier Talent Norge sammen med Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen Cultiva.

Daværende kulturminister Thorhild Widvey lanserte Talent Norge som et «hjertebarn» i januar 2015. Foto: Thomas Haugersveen, SMK

Vil ikke spekulere i konsekvenser

Reduksjonen i budsjettforslaget er tilsvarende bevilgningsøkningen Talent Norge fikk i fjor, som et ledd i satsingen på å få frem unge kvinnelige talenter.

– Dette gjennom å påvirke de strukturelle skjevfordelingene de møter. Vi må se om vi klarer å opprettholde den nye satsingen innenfor våre nye rammer, sier Jørstad.

Hun vil ikke spekulere i hvordan kuttene vil påvirke Talent Norges arbeid.

– Det nytter ikke å forskuttere noen konsekvenser nå. Vi vil se på helheten med de nye rammene vi nå har, sier hun.

Hun påpeker at den viktigste konsekvensen av neste års bevilgninger gjennom statsbudsjettet er at de kan opprettholde sin satsing på å få unge kulturtalenter opp og frem.

– Neste års budsjett viser at regjeringen setter pris på arbeidet vi gjør, sier Jørstad.

– Du opplever at dere blir satt pris på til tross for kuttene?

– Ja, det gjør jeg, sier Jørstad.