Kulturrådet åpner kontor i Trondheim

Kulturrådet flytter deler av virksomheten sin til Trondheim.

Det var i forslaget til statsbudsjettet for 2017 at Kulturdepartementet foreslo å flytte deler av virksomheten til Norsk kulturråd ut av Oslo.

– Oppdatert kompetanse

– Kulturlivet trenger oppdatert kompetanse, særlig på teknologi. Da er det en fordel å være i byen med landets fremste teknologmiljø, nemlig NTNU, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Hun har tidligere sagt at Oslo-fokuset i Kulturrådet har vært for sterkt:

– Det har vært mye kritikk mot Kulturrådet for at det er for Oslo-sentrert. Med dette grepet skaper vi kulturmakt rundt i hele landet og et mer flerstemt kulturliv.

Kulturdepartementet skriver i en pressemelding at Kreativt Norge skal være et nasjonalt kontor som arbeider aktivt for å styrke kulturell og kreativ næring i alle regioner.

– Formålet er at Kreativt Norge skal bidra til omstilling, verdiskaping og flere arbeidsplasser regionalt, og hjelpe til med å utvikle et vitalt kulturliv som legger til rette for kulturell vekst og talent over hele landet, står det i pressemeldingen.

– Blir styrket

Også direktør for Norsk kulturråd, Kristin Danielsen har vært positiv til det nye kontoret.

– Dette skal være et nasjonalt kontor for hele landet. Dessuten det er viktig at Kulturrådet er til stede flere steder i landet, har hun tidligere uttalt til NRK.

Nå sier hun at hun er fornøyd med beslutningen.

– Vi vil bli styrket av dette. Trondheim har et sterkt og levende kunstmiljø, sier Danielsen.

Flere byer har vært med i kampen om kontoret og det har vært arrangert konferanser for å avgjøre hvilken by som er best egnet.