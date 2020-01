Kulturprofil nekter straffskyld på alle punkter

Første dag i rettssaken mot kulturprofilen starter med opplesning av tiltalebeslutningen, før aktoratet og forsvarer skal ha innledningsforedrag.

Den tiltalte erkjente ikke straffskyld i noen av tiltalepunktene ved opplesning av tiltalen.

Aktoratets sentrale bevis i saken er de fornærmedes forklaringer og likheter i disse forklaringene. I tillegg er andre vitner og logger fra chatter en del av bevisene.

Var på fester med mye rus hos tiltalte

Kulturprofilen har tidligere vært en sentral aktør i Oslos uteliv, og noen av de fornærmede har jobbet for ham. Flere av de fornærmede kjenner hverandre, og har vært på fester og nachspill hos den tiltalte, forklarte aktor Trude Antonsen i sin innledning.

Ifølge aktor skal det ha vært mye rus, alkohol og bruk av det narkotiske stoffet MDMA på disse festene, samt at det skal ha vært en seksualisert stemning.

I tillegg til de ni fornærmede, har fire andre kvinner fått saken sin mot tiltalte henlagt. Tre av disse vitner i rettssaken. Også to av tiltaltes tidligere kjærester skal vitne.

Mener #Metoo-kampanjen må tas med i vurderingen

Tiltaltes forsvarer, Elisabeth Myhre, forklarte at de dels kan slutte seg til at det var en seksualisert stemning.

Den tiltalte mener de fornærmede har vært deltagende i de seksuelle handlingene. Myhre forklarte også at i tilfellet der han er tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 år, mener tiltalte at jenta hadde fylt 16 år.

Advokat Elisabeth Myhre representerer kulturprofilen i rettssaken. Foto: Advokatfirmaet STAFF

– Det er viktig å presisere at retten skal gjøre en vurdering ut fra bevisene som legges frem i retten, og glemme det som har blitt skrevet i media, åpnet forsvarer Myhre sitt innlegg med.

Forsvaret la vekt på at mediedekningen av denne saken kan ha være en risiko for at dette kan ha påvirket forklaringene til de fornærmede.

– Anklagene må også sees i vår tidsånd. #Metoo-kampanjen i 2017 og #jegharopplevd-kampanjen i 2015 må være med når retten tar sin avgjørelse i saken, sa Myhre.

Forsvaret har blant annet en spesialist i vitnepsykologi som vitne, som skal redegjøre om falske forklaringer. I tillegg vil broren til den tiltalte forklare seg for retten.

Rettssaken mot kulturprofilen i 50-årene som er siktet for flere voldtekter, startet i Oslo Tingrett i dag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Tiltalt for ni voldtekter

Mannen i 50-årene er tiltalt for å ha brutt straffeloven §192 annet ledd bokstav a og b, for å ha hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg handlingen.

Ifølge tiltalen er mannen tiltalt for ni voldtekter, og ett tilfelle av seksuell omgang med barn under 16 år. I tillegg er han tiltalt for å ha brukt det narkotiske stoffet MDMA.

Det snakk om til sammen ni fornærmede jenter og kvinner, og voldtektene skal ha skjedd i en periode på flere år mellom 2005 og fram til 2014.

Nekter straffskyld

Kulturprofilens advokat Elisabeth Myhre sa til NRK da tiltalen ble kjent, at han nektet straffskyld.

– Han kjenner seg ikke igjen i anklagene slik de er blitt fremsatt.

Siktelsen mot mannen ble kjent høsten 2017. Da hadde etterforskningen pågått i to år. NRK fikk vite at det er 13 fornærmede kvinner i saken. Fire av sakene tiltalte ble siktet for er henlagt.

Det er satt av åtte uker til rettssaken i Oslo Tingrett.