Nyheten om at det nå er tillatt med 200 på henviste plasser innendørs, ble ikke godt mottatt av kulturbransjen.

– Sakte kveles hele kultursektoren ved at vi ikke behandles som næring og vi skjønner ikke hvilke tall tiltakene er basert på, sier Atle Halstensen, medeier og kunstnerisk leder i Scenekvelder på Folketeateret.

Hver forestilling Folketeateret ikke holder koster dem en drøy million i omsetning. Her fra musikalen Mamma Mia. Foto: Scenekvelder/Fredrik Arff

Nå har 12 store kulturscener, blant annet Grieghallen, Stavanger Konserthus, Olavshallen, samlet inn tall på smittetilfeller siden mars 2020.

Deres egne tall viser at av 900.000 besøkende på kulturarrangementer har 39 vært smittet i forkant. Ingen av dem har smittet videre, mener Halstensen.

Atle Halstensen ønsker svar på hvorfor regjeringen har valgt akkurat 200 personer som maksgrense. Foto: Aida Khorami / NRK

– Dette viser at vi flinke på smittevern. Vi har ikke funnet ett eneste tilfelle med smitte. Da må vi få stille spørsmål, sier Halstensen.

Det han og flere fra bransjen stiller spørsmål ved er hvor regjeringen har tallet 200 fra. Da deres egne tall tilsier at de kan ha flere besøkende enn dette.

Nå varsler de en demonstrasjon utenfor Stortinget på onsdag kl 12.00, mot tiltak som de mener er uforholdsmessige.

– Staten synser og føler og skjønnsmessig stenger oss og bruker helsevesenet som unnskyldning, sier Halstensen.

– Kulturbransjen blir ikke tatt på alvor

Halstensen får støtte fra flere i bransjen.

– Vi hører at kulturministeren sier at de skal se på hvordan de kan åpne opp for de større konsertsalene og de større arrangementene, noe vi er veldig glad for, men det kommer så seint, sier han.

Rian mener det er en lettelse å gå fra 50 til 200, men at det ikke er godt nok. Foto: Presse / Musikernes fellesorganisasjon

– Det vil gjøre at noen få mindre arenaer kan finne det verdt å ta opp aktiviteten igjen, men for bransjen er 200 altfor lavt, sier Tone Østerdal fra norske konsertarrangørene.

Morten Gjelten fra Norske Teater og Orkesterforening mener at kulturbransjen ikke blir tatt på alvor og forstår ikke begrunnelsen for de nye tiltakene.

– Jeg syns ikke kulturlivet får som fortjent når det gjelder seriøse og gode vurderinger av konsekvensene av de inngripende tiltakene målt opp mot den faktisk effekten av det. Det syns jeg vi har stått i to år og det blir mindre forståelig etter hvert, sier han.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen sier at de nå skal se på løsninger, sånn at større saler kan ta inn flere enn 200 gjester.

Trettebergstuen vil ikke kommentere på tallene som kulturaktørene har samlet inn. Foto: Amalie Bernhus Årtun

– Vi har ikke antallsreduksjoner på teatrene fordi det er farlig å være der, men fordi at den generelle mobilitet blant folk i samfunnet må begrenses. Og da går det dessverre utover de som samler mest folk, sier hun og fortsetter:

– Hadde jeg vært kulturminister for to år siden hadde jeg sett på mer tilpasset løsning for å ta hensyn til at de store salene kan ta inn mer enn 200. Den jobben er ikke gjort, men den har jeg satt i gang nå.

Knud Dahl fra folketeateret savner en kultur- og likestillingsminister som kjemper for bransjen.

– Hun må slåss for oss, det gjør hun ikke. Det er en velpleid kommunikasjonsstrategi, det finnes ikke ekte engasjement der, sier han.