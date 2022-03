Kultur-Norge boikotter russiske kunstnere

På Munch-museet blir det ingen russiske kunstnere å se med det første. Alle relasjoner med russiske institusjoner og privatpersoner er lagt på is, forklarer museumsdirektør Stein Olav Henrichsen.

– Dette er for å vise solidaritet med Ukraina, og med kunstnere og kulturarbeidere i Russland som protesterer mot regimets angrep på et fritt og uavhengig land.

Henrichsen sier at museet håper å gjenoppta samarbeidet i fremtiden.

Munchmuseet, Munch. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Kilden avlyser russiske kunstnere

Også Kilden i Kristiansand har bestemt seg for å avlyse planlagte forestillinger med russiske artister. Balletten Svanesjøen med St. Petersburg Ballet Theatre er avlyst. Og den russiske pianisten Denis Kozjukhin, som skulle spille med Kristiansand Symfoniorkester vil bli erstattet.

Vedtaket fra et ekstraordinært styremøte i Kilden lyder:

«For å tydelig markere vår avstand fra Russlands invasjon i Ukraina velger Kilden å avlyse russiske artister og ensembler inntil videre.»

– Det er viktig for oss å understreke at avlysningene er en prinsipiell markering mot Putins meningsløse angrepskrig i Ukraina. Markeringen er ikke rettet mot folket i Russland og kunstnerne, men for å markere avsky mot krigshandlingene rettet mot Ukraina, sier administrerende direktør i Kilden, Harald Furre.

Operaen vil ikke boikotte

Den Norske Opera & Ballett har ikke planlagt å stoppe verk og repertoar med russisk tilknytning, men kommer til å adressere problemstillingen når et aktuelt verk fremføres.

Vilde Alette Monrad-Krohn ved Den Norske Opera & Ballett.

– Formålet med en kulturboikott må være å ramme regimet bak krigshandlingene. Konsekvensen kan bli at vi også rammer enkeltmennesker som ikke støtter invasjonen av Ukraina.

Det sier kommunikasjonsrådgiver Vilde Alette Monrad-Krohn ved Den Norske Opera & Ballett.

Operaen har derfor tatt kontakt med norske og nordiske kollegaer for å etablere en felles holdning rundt spørsmålene knyttet til en boikott.

NRK har også snakket med KODE Bergen som ikke har noe samarbeid med russiske institusjoner eller privatpersoner i dag.

– Vi kommer heller ikke til å inngå noen slike samarbeid i fremtiden, så lenge situasjonen i Ukraina pågår, sier direktør Petter Snare.

NRK har vært i kontakt med flere kulturinstitusjoner over hele landet. Flere jobber med hvordan de skal markere seg mot krigen i Ukraina.

Lyser opp i gult og blått

Fra klokken 18 onsdag til klokken 10 fredag vil Operaen lyses opp i fargene blått og gult. Norsk teater- og orkesterforening (NTO) står bak markeringen. De har invitert andre kulturbygg til å gjøre det samme.

Også Munch-museet og Kilden er blant dem som skal lyses opp i fargene til det ukrainske flagget.

– Sammen med norske teatre og orkestre ønsker vi å fordømme Russlands invasjon av Ukraina. Kunst- og kulturinstitusjoner i Norge er internasjonale virksomheter med ansatte fra mange nasjoner, og det er viktig for oss å vise støtte til og solidaritet med alle som er berørt av krigens lidelser, sier Monrad-Krohn ved Operaen.

Sparket dirigent i München

Russiske kunstnere møter sanksjoner også andre steder i verden. Den russiske dirigenten Valery Gergiev har fått sparken fra München filharmoniske orkester. Grunnen er at han ikke vil fordømme Putin og invasjonen av Ukraina.

Dette skjer dagen etter at dirigentens manager droppet ham fordi han holder med «et kriminelt regime».

Dermed står en av verdens fremste dirigenter foreløpig uten jobb. Hverken La Scala i Milano, Festspielhaus i Baden-Baden eller Elbphilharmonie i Hamburg vil ha 68-åringen, skriver The Guardian.

Rotterdam filharmoniske orkester er ventet å droppe en Gergiev-festival som er blitt holdt siden 1996.

Også i USA er flere konserter som Gergiev skulle dirigere blitt droppet. To av dem i Carnegie Hall der russeren skulle dirigere Wien filharmonikerne og St. Petersburgs Mariinsky orkester.