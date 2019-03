Krever tilbakekalling av ny bok

Boka «Kvinner som hater kvinner» er skrevet av blogger Anne Brith Davidsen. I boka trekkes det fram en lang rekke historier om kvinner som skal ha trakassert Davidsen.

Nå kreves boka stoppet og tilbakekalt på grunn av en av historiene som kommer fram i boka. Advokat Lene Homstvedt krever på vegne av en klient at den tilbakekalles innen fredag denne uken.

Advokat Lene Homstvedt bekrefter til NRK at hun på vegne av en klient har fremmet et krav om å få boka stoppet, men hun vil ikke gå ut med hvem hun representerer.

– Hvem er det dere har fremmet kravet på vegne av?

– Det har jeg ikke mulighet til å uttale meg om, sier Homstvedt i Olafsen advokatfirma.

Advokat Lene Homstvedt i Olafsen advokatfirma. Foto: Advokatfirma Olafsen as

– Kommer ikke på tale

Forlaget bak boka opplyser til NRK at de ikke kommer til å trekke boka.

– Det kommer ikke på tale at vi tilbakekaller boka, sier forlegger Alexander Elguren til NRK.

Han forteller at han mener fortellingene som kommer fram i boka er av offentlig interesse.

Anne Brith Davidsen Ekspandér faktaboks Anne Brith Davidsen drev bloggen annebrith.no fram til slutten av februar. Den utløsende årsaken til at hun la ned bloggen var trusler mot familien hennes. Hun ble kjent da hun deltok i TV-programmet «Hele Norge baker» i 2013. Hun har også deltatt i TV-serien «Bloggerne». Boka «Kvinner som hater kvinner» er hennes første bok.

– Vi opplever at denne boka har allmenn interesse for offentligheten, og kommer ikke under noen omstendighet til å gi etter for dette kravet.

En av historiene som blir presentert i boka handler om at en politimann skal ha kommet med trusler mot Davidsen.

Mye kritisert

Både Davidsen selv, og selve boka er blitt mye kritisert.

Davidsen har blant annet fått kritikk for å ha ringt arbeidsgiverne til kritikere, og truet andre kritikere med anmeldelser. Det skrev Dagens Næringsliv i høst.

En av kritikerne som da sto fram, var Gry Monica Engen.

– Jeg har aldri vært usaklig i min kritikk. Likevel tok hun kontakt med min arbeidsgiver for å «informere» om at jeg er et nettroll og at hun skulle anmelde meg. Jeg synes det er ekkelt at arbeidsgiveren min ble trukket inn i saken, sa Engen til Dagens Næringsliv i november.

Boka er også blitt beskyldt for å komme med usannheter, og blant annet på en rekke blogger og i forum på internett.

Ifølge forlaget ønsker ikke Davidsen selv å kommentere saken på nåværende tidspunkt.