Blogger anmelder politimann for trusler

Anne Brith Davidsen er bloggeren som forrige uke la ned bloggen sin på grunn av trusler og hets. I en ny bok som heter «Kvinner som hater kvinner», forteller hun om flere av hendelsene hun har opplevd.

En av historiene som kommer fram i boka, dreier seg om en politimann. Han skal ha sendt Davidsen en melding på Snap hvor han truer med å ta med seg et TV-team hjem til Davidsen for å forkynne at hun er personlig konkurs.

Anne Brith Davidsen Ekspandér faktaboks Anne Brith Davidsen drev bloggen annebrith.no fram til slutten av februar. Den utløsende årsaken til at hun la ned bloggen var trusler mot familien hennes. Hun ble kjent da hun deltok i TV-programmet «Hele Norge baker» i 2013. Hun har også deltatt i TV-serien «Bloggerne». Boka «Kvinner som hater kvinner» er hennes første bok.

Bakgrunnen for dette er at hun skyldte en stor sum penger etter en baksmell på skatten. Det er informasjon politimannen ikke skulle hatt i utgangspunktet. Hvordan han har fått tak i informasjonen er fortsatt usikkert. Davidsen og Kemneren inngikk etter hvert et forlik, og Davidsen ble ikke slått personlig konkurs.

Foto: Skjermdump

– For meg var det ekstremt sjokkerende at dette kom fra en politimann, sier Davidsen til NRK.

Etter det NRK erfarer er saken under etterforskning hos Spesialenheten for politisaker. De ønsker ikke å kommentere saken.

Skal ha forsøkt å bestikke henne

I boka hevder Davidsen at hun tok kontakt med lensmannskontoret hvor politimannen jobber, og at politimannen deretter tok kontakt med henne. De skal så ha avtalt et møte for å snakke om meldingen.

– Han ville ha et møte med meg «off the record», og på dette møtet tilbød han meg penger for å holde kjeft, sier Davidsen.

Davidsen sier det som gjorde denne saken ekstra skremmende, var nettopp det at den kom fra en politiansatt.

– Politiet er jo de menneskene som vi stoler mest på, og som vi oppsøker når vi er i de mest sårbare situasjonene i livene våre, sier hun.

Davidsen sier at flesteparten av dem som har hetset henne på nett, er kvinner. Foto: Siri Saugstad / NRK

Flest kvinnelige trakassere

I boka «Kvinner som hater kvinner», som Davidsen nå har skrevet, er historien med politimannen bare en av mange. Mange tror at flesteparten av dem som skriver hatefulle ting på nett er menn, men ifølge Davidsen selv er flesteparten av hennes «hatere» kvinner på hennes alder.

– Det er kvinner akkurat som meg, som man møter på fotballbanen, på foreldremøter og lignende, som er rasshøl på internett, forteller hun.

Den tidligere bloggeren er tydelig på at denne saken ikke bare har en etisk og moralsk side, men også en strafferettslig side. Davidsen etterlyser nå mer ressurser til politiet, så de får kapasitet til å undersøke denne typen kriminalitet.

– Alt det hatet vi ser er et resultat av at mange tror de kan være anonyme på nett, og den anonymiteten gjør at det finnes hundre tusenvis av folk som blir mobbet og hetset på nett, og det er et økende samfunnsproblem.

Bestrider påstandene

– De fremsatte påstander bestrides, skriver politimannens advokat Espen Henrik Johansen i advokatfirmaet Djerv en SMS til NRK.