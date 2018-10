Krever skandalebok stoppet

Blogger Anniken Jørgensen har vakt oppsikt med sin bok «Bare en natt til», hvor hun forteller om kjærlighetssorg, depresjon, utroskap og mobbing.

Samtidig har boken møtt krass kritikk for måten navngitte folk rundt henne blir omtalt på, og VGs anmelder omtaler bokutgivelsen som «en skandale».

«Bare en natt til» gikk rett inn på førsteplass på Norges bestselgerliste, og på kort tid er 18.000 bøker trykket opp.

– En umulig oppgave

Nå opplyser Panta Forlag at boken er forsøkt stoppet i retten, noe de reagerer på.

– Boken er full av hemmeligheter og Anniken utleverer alt ved hvordan det er å være ung i dag. Det står ikke et usant ord i boken og derfor kan den ikke stoppes av sensur, sier forlegger Alexander Elguren, og opplyser at de har invitert motparten til samtale for å forsøke å imøtekomme vedkommendes ønsker.

Advokat Tony A. Vangen i Advokatfirmaet Elden sier til NRK at de har fått en begjæring om midlertidig forføyning, noe som betyr at det foreligger et krav om at Panta Forlag og Jørgensen skal trekke tilbake bøkene.

Advokat Tony A. Vangen mener det er umulig å etterkomme en eventuell rettsanmodning om å trekke tilbake boka «Bare en natt til»

– Juridisk sett kan nok dette være feil type våpen å bruke fordi bøkene allerede er solgt. Vi har dermed ingen anledning til å trekke dem tilbake. Retten kan ikke pålegge en oppgave som er umulig å utføre, sier Vangen.

– Men boken er å få kjøpt på nettet hos enkelte forhandlere?

– Problemet er at begjæringen om midlertidig forføyning er rettet mot forlaget og forfatteren, ikke mot bokforhandlere. I forføyningssaken mot oss kan man ikke komme til at en bokforhandler ikke kan selge boken.

Vil ikke si hvem motparten er

Han sier at de av respekt for motparten ikke ønsker å opplyse identiteten til vedkommende.

– Vi har innledet dialog med den andre siden for å se om det kan løses på minnelig måte. Dersom det er lovovertredelser i boken så er det riktig å kreve erstatning for det.

– Er det ikke forståelig at det kommer et søksmål med tanke på at boken inneholder private detaljer om navngitte personer?

– Jeg kan forstå at folk synes det er ubehagelig å lese dette, men jeg må forholde meg til det som ligger foran meg nå, og det er midlertidig forføyning, sier Vangen, som sier at de nå forsøker å bli enig med motparten på bakrommet.

– Om ikke blir det muntlig forhandling i retten i neste uke, sier han.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Anniken Jørgensen.

Advokat Jon Wessel Aas har tidligere sagt til NRK at det generelt er viktig å være varsom når man omtaler andre personer i en bok. Dette er regler som gjelder på samme måte som i pressen, presiserer han.

– I enkelte miljøer tror jeg ikke man er klar over dette. Grensene blir litt visket bort når man forteller så mye om seg selv, og man kan da kanskje tenke at de kan skrive hva de vil offentlig om andre mennesker, men så enkelt er det ikke.