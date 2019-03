Krever 200 millioner ekstra av Oslo kommune for Lambda

Det er Veidekke Entreprenør som har fått oppdraget med å sette opp Lambda, det nye bygget for Munchmuseet, i Bjørvika i Oslo. Kostnadsrammen er satt til om lag 2,7 milliarder kroner og er planlagt å stå ferdig mot slutten av 2019.

Tirsdag bekrefter Veidekkes advokat, Aron Solheim i advokatfirmaet Glittertind, at de nå har stevnet Oslo kommune for ytterligere 200 millioner kroner. Bakgrunnen for dette er en uenighet rundt kontrakten.

Etter det NRK får opplyst, dreier det seg om sluttoppgjøret for det såkalte råbygget, den første delen av byggeprosjektet.

– Vi er uenige om det foreligger endringer fra kontrakten, og om det foreligger endrede forutsetninger for gjennomføringen av prosjektet, sier Solheim til NRK uten å ville utdype dette ytterligere.

Håper å løse det utenfor rettssystemet

Hva de konkrete uenighetene går på, ønsker hverken Veidekke eller Oslo kommune å gå inn på.

Solheim forteller at saken skal opp i Oslo tingrett i januar 2020, dersom de ikke kommer til enighet før det.

– Veidekke vil gjerne løse dette utenfor rettssystemet og håper at man kan få til en konstruktiv dialog med Oslo kommune frem mot hovedforhandlingen.

Har fått kritikk for utseende

Bygget er omstridt på flere områder. De siste ukene har en lang rekke mennesker gått ut og kritisert designet på bygget.

Blant annet var Helle Søholt, som ledet juryen som valgte designet, ute i Aftenposten og sa at hun mener de ikke ville valgt bygget dersom de visste at fasaden skulle bli aluminium, og ikke glass.

På kommentarplass hevder også Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm at bygget ser ut som det er kledd i autovern.

NRK har vært i kontakt med Oslo kommune, men de ønsker ikke å kommentere saken.