Kraftwerk-grunnleggar Florian Schneider (73) er død

Florian Schneider døydde av kreft, etter ei kort tids sjukdom, for ei veke sidan, like etter at han fylte 73 år, skriv The Guardian. Han blei gravlagd i ein privat seremoni, får avisa opplyst.

Schneider spelte i ulike grupper medan han studerte i Düsseldorf. I 1968 møtte han Ralf Hütter, og i 1970 danna gruppa Kraftwerk og platestudioet Kling-Klang-Studio der Kraftwerk-platene blei produsert.

Inspirasjonskjelde

Kraftwerk var tidleg ute med å bruke synthesizerar og trommemaskiner, og blir rekna som pionerar innan elektronisk musikk.

Album som «Trans-Europe Express», «The Man-Machine» og «Computer World» har påverka ei rekke musikksjangrar, inkludert hiphop, synthpop og rock.

Schneider deltok på alle studioplatene til Kraftwerk, men i 2008 forlét han bandet. Han har etter det halde ein låg profil.

I 2015 gav Schneider ut låten «Stop Plastic Pollution» i samarbeid med produsenten Dan Lacksman. Sangen var meint å rette søkelyset mot forureining av plast i havet.

Banebrytande

Kraftwerk heldt fram med å turnere. Dei skulle etter planen på turne i USA i sommar for å feire at det er 50 år sidan dei starta, men det blei avlyst på grunn av koronaepidemien, skriv Billboard.

Bandet fekk ein ærespris under Grammy-utdelinga i 2014.

Blant dei som har blitt påverka av Kraftwerk, og som har uttalt seg etter dødsfallet er Orchestral Manoeuvres in the Dark som ifølge The Guardian seier Schneider var eit forbilde. Midge Ure i Ultravox seier han var banebrytande. Medan produsenten Thomas Dolby seier no har nok ein helt gått bort.