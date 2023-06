Kourtney Kardashian Barker er gravid

Oscar-vinner Glenda Jackson er død

Den britiske skuespilleren og politikeren ble 87 år gammel, melder Reuters.

Ifølge agenten hennes døde Jackson i hjemmet sitt i London etter kort tids sykdom.

Jackson har vunnet to Oscar-statuetter i 1969 og 1973 for rollene i filmene «Women in Love» og «A Touch of Class».

I 1992 viet Jackson seg til politikken på heltid etter at hun ble valgt inn i Underhuset i Parlamentet i London for partiet Labour. Hun tok ikke gjenvalg i 2015, og vendte tilbake til skuespillerkarrieren, skriver NTB.