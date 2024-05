Nyheitsbyrået AP viser til ein høgtståande tenesteperson i Biden-administrasjonen som kjelde til opplysninga.

Ifølge Washington Post er grunnen at amerikanarane er bekymra for at bombene skal sleppast over byen Rafah.

Også frå israelsk side har liknande opplysingar vorte gitt til nettstaden Axios frå ikkje namngitte tenestepersonar.

Det er ifølge Axios første gong sidan Hamas-angrepet på Israel 7. oktober i fjor at USA har stansa ein våpenleveranse til det israelske militæret.

Kjelder seier til AP og AFP at det ikkje er tatt noka endeleg avgjerd om bombene skal sendast seinare eller ei.

Joe Biden og Benjamin Netanyahu har tett kontakt over telefon, seinast måndag denne veka. Då åtvara Biden mot ein israelsk invasjon av Rafagh. Då dei to statsleiarane treftes i oktober lova USA full støtte til Israel i konflikten med Hamas. I dag er forholdet meir anstrengt. Foto: Reuters

Bekymring for bruk i Rafah

Våpenleveringa som vart stoppa skulle ha vore på 1800 bomber på 900 kilo kvar og 1700 bomber på 225 kilo til det israelske forsvaret.

AP skriv at USA ein sjeldan gong tok i bruk bomba på 900 kilo i den langvarige krigen mot den ytterleggåande jihadistgruppa IS, mens Israel har brukt ho jamleg i dei sju månadene med angrep mot Gazastripa.

NRKs reporter Sidsel Wold er i Jerusalem. Du trenger javascript for å se video. NRKs reporter Sidsel Wold er i Jerusalem.

Amerikanarane var ifølge AP-kjelda mest bekymra for korleis bombene ville bli brukte i folkerike byområde som Rafah, ein by som før krigen husa 280.000 menneske.

No har meir enn 1 million palestinarar har søkt tilflukt der etter å ha flykta frå andre delar av Gazastripa.

Militærstøtte frå USA til Israel Ekspander/minimer faktaboks Israel har sidan 1948 mottatt over 2000 milliardar kroner i hjelp frå USA, og dei siste 25 åra har alt vore i form av militærstøtte.

Ein tiårsavtale som først går ut i 2028, sikrar landet nærare 42 milliardar kroner årleg.

På toppen av dette kjem ei rekke tilleggsløyvingar, den siste på nærare 190 milliardar kroner, vedtatt i Representanthuset i Kongressen i april.

I februar bad Biden-administrasjonen Israel om å garantere at amerikanskproduserte våpen vert brukte i Gaza i strid med folkeretten. Israel, som vert etterforska av FN-domstolen for mogleg folkemord på palestinarane, gav USA eit brev med slike forsikringar i mars, ifølge Axios.

Israel har heile tida hevda at den israelske hæren utkjempar ein rettmessig krig i tråd med krigsfolkeretten i Gaza. Dette vert motsagt av fleire nasjonar.

Rafah ligg heilt sør på Gazastripa. No har IDF gitt fleire av dei som bur i byen ordre om å søke tilflukt i Khan Younis, som er den største byen i sør, eller i kystbyen Al Mawasi.

– Kynisk bruk av sivile

Tysdag tok Israel kontroll over Rafah-grensa, og stengde Gazastripa sine siste årer for naudhjelp. Dei har ikkje stadfesta at dette er starten på ein lenge varsla bakkeinvasjon av byen, men fleire ekspertar trur at det er det.

Sjef ved Forsvarets krigsskule, Sigbjørn Halsne, fortel til NRK at krig inne i byar er det verste krigsscenarioet for sivile.

– Hamas bruker befolkinga i Gaza ganske kynisk. Dei opererer i sivilt og tett på sivilbefolkinga, og utset dei dermed for ein stor risiko, seier han.

Palestinske familiar og sivile må reise frå Rafah etter å ha søkt tilflukt der frå andre byar. IDF bombar no delar av byen frå lufta, og er inne med bakkestyrkar. Foto: Ahmed Abu Kmeil

I Det kvite hus veks bekymringa rundt det som skjer i Rafah no, ifølge Washington Post.

– Ein storskala operasjon i dei tett befolka delane av Rafah vil auke risikoen for skadde og døde sivile. Det har vi gjentatte gongar uttrykt til IDF, sa John Kirby til AP tidlegare denne veka.

Han er talsperson for det nasjonale tryggingsrådet i USA.

Kartet viser dei to grenseovergangane i Rafah; Kerem Shalom og Rafah-overgangen. Desse er no stengde etter det israelske forsvaret tok kontroll over dei denne veka.

Pressa forhandlingar om våpenkvile

Samstundes som den israelske regjeringa trassar amerikansk motstand, har dei denne veka avvist eit våpenkvileforslag som Hamas har gått med på.

Sigbjørn Halsne ser invasjonen av Rafah både som ei reell handling og som eit ledd i forhandlingane om ein våpenkvileavtale.

– Krig er politikk og dei to tinga heng nok veldig tett saman, seier Halsne.

Forhandlingane, som skjer i Kairo, braut saman på søndag. Men tysdag starta dei opp igjen. Dei involverer Israel, Hamas, USA, Qatar og Egypt.

Ifølge ei meiningsmåling i det israelske mediet Kanal13 meiner 56 prosent av israelarane trur at Netanyahu er meir opptatt av politisk overlevelse enn å få ut gislane.

Den israelske forsvarsministeren Yoav Gallant sa i går at dei var villige til å kompromisse på ideen om å øydelegge Hamas fullstendig i bytte mot fleire gislar.

John Kirby uttrykte tysdag kveld optimisme for forhandlingane, ifølge AP.

– Vi trur dei er i stand til å nærme seg kvarandre, og vi skal gjere alt vi kan for å hjelpe dei i den prosessen, sa han.

Israelske pansra køyretøy køyrer ned «Eg elskar Gaza»-skilt i Rafah. NRK har geolokalisert videoane. Du trenger javascript for å se video. Israelske pansra køyretøy køyrer ned «Eg elskar Gaza»-skilt i Rafah. NRK har geolokalisert videoane.