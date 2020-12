Kjell Aukrust er kjent som en av våre morsomste forfattere. Gjennom hele livet kom hans sykkelreperatør Reodor Felgen stadig med nye oppfinnelser.

– Hvis du lukker øya, så ser du massevis av motiver inni skallen og det er bare å velge ut et motiv. Dette har gudskjelov med fantasi å gjøre, og jeg har jo fått en slump med fantasi, sier Kjell Aukrust i «Aukrust – Gud velsigne vår Herre».

Her er et knippe av hans beste oppfinnelser, som fremdeles gir svar på noen av livets store utfordringer!

JULEMASKIN – Alt du trenger til jul!

Foto: Kjell Aukrust / KJELL OG KARI AUKRUSTS STIFTELSE

Fikser gaver, julemusikk, røkelse, myrra, julesang og voksenbrus til jul.

Kjell Aukrust var med i NRK-programmet «Før julen ringes inn» i 1973, hvor NRK hadde bygget en fysisk versjon av en av Felgens oppfinnelser. Han forklarte for programleder Ragne Tangen hvordan maskinen fungerer.

– Det er et radaranlegg der oppe ved siden av trolløyet. Barna blir så nysgjerrige til jul, så den radaren gir en impuls ned til varsleren nederst her og om du kommer for nære blir du slått over ende, forklarer Aukrust i programmet.

Reodor Felgens Julegavemaskin Du trenger javascript for å se video.

Julemaskina har en tappekran med eventyrbrus for barn og voksenbrus for de eldre. Den har også en funksjon som gjør at misfornøyde julegave-mottakere blir sugd inn i maskinen og spyttet ut igjen med et smil om munnen.

– Alt dette kan du få kjøpt for 750.000 sveitsiske franc, sier Aukrust med et smil. I dagens valuta tilsvarer det cirka 7,4 millioner kroner.

TRINSETUT – Perfekt for snorkere!

Illustrasjon: Kjell Aukrust / Kjell og Kari Aukrusts stiftelse

Maskina som utnytter snorking til noe positivt.

Målet med denne oppfinnelsen er å utnytte snorking og søvn til noe nyttig for samfunnet. Trinsetut er utstyrt med belteremmer, slik at den kan spennes fast over ansiktet til den som snorker. Ved inn- og utpust roterer en propell, som setter i gang en maskin som står ved sengekanten.

Kraften fra propellen overføres til en ørliten sirkelsag som kapper opp blomsterpinner i lengder opp til 40 cm. Disse kan selges til statens planteskoler. Hele poenget er at man kan arbeide mens man sover, og utnytte de ellers bortkastede timene med nattesøvn til noe nyttig.

PROPELLSLØYFE – Sikrer god temperatur!

Illustrasjon: Kjell Aukrust / Kjell og Kari Aukrusts stiftelse

Hendig liten sak til varme julefester.

Denne oppfinnelsen presenteres i Flåklypa Tidende som en Felgen-nyhet for det svenske markedet. Nisse Dahlberg fra Jönköping beskriver propellsløyfen som en stor motenyhet under navnet «Fläktspindel med strickmotor».

Det er altså en tversoversløyfe, som også fungerer som en avkjølende vifte for varme herremenn. Den er designet for å sende en behagelig luftstrøm inn mot kroppen, og er spesielt god i varme og tette festlokaler.

Forhåpentligvis skal du ikke feire jula i et folketett lokale akkurat i år, men sløyfen har også en reverserende effekt! Den fungerer slik at sløyfen blåser luften fra deg, slik at den kan reagere når folk kommer for tett på. I nyheten er dette et triks for å holde avstand fra personer med dårlig ånde, men vi vil tro den også kan fungere for å minne folk om å holde minst en meter avstand!

AKUSTIKKLUA – Frisk uten piller!

Foto: Kjell Aukrust / Kjell og Kari Aukrusts stiftelse

En helsebringende lue med innlagt akupunktur.

Lenge før korona fant Reodor Felgen på en oppfinnelse som kanskje burde hentes frem igjen?

Lua er designet som en østerdalslue med nåler som treffer ulike punkter i ørene. I nyhetsmeldingen kunne man lese at kineserne hadde studert akupunktur i 6000 år, men denne oppfinnelsen avslørte at det kun er nødvendig å lære seg anatomien i øret.

Ideen kom etter inspirasjon fra boka «Frisk uten piller» av doktor Bjørn Johan Øverbye. Lua kalles også «aku-stikk-lua» og kan brukes både for å holde på god helse og for å helbrede sykdom. Alt man trenger å gjøre er å trekke lua nedover ørene – og fortrinnsvis holde den der.

Oppfinnelsen ble vist frem på NRK, hvor Tande P fikk høre om alle sykdommene lua beskytter deg mot.

Opp med Norge Du trenger javascript for å se video.

SCHÆRNSMELLEN – Gir deg magi!

Illustrasjon: Kjell Aukrust / Kjell og Kari Aukrusts stiftelse

Tilbyr heftige kulturopplevelser med et smell.

Denne oppfinnelsen ble bygget til NRK-programmet «Opp med Norge» i 1994. Der ble den presentert som en «Trojansk hest fra Alvdal» av programleder Alf Tande-Petersen (Tande P).

Han forteller at Reodor Felgen var invitert, men at han ikke kunne komme. I hans sted kom Kjell Aukrust for å forklare bruksområdene til maskinen.

– Dette er en kulturspreder, hvor det er mulig å oppleve alt mulig. Gjennom maskinen skal brukeren få kontakt med hjernens hypofyse, sier Aukrust i programmet.

For å teste dette bestiller Tande P en «stjerneopplevelse». Han setter seg på maskinens sete, lener haken på en støtte og tråkker på pedalene for å få fart på klubba.

– Når du kommer opp i det røde feltet, så gjør jeg et tegn og da må du trekke i snora!

I det klubba treffer programlederen i hodet roper han at han ser stjerner, som så går over i et musikkinnslag med Christer Sjögren.

Reodor Felgens opplevelsesmaskin Du trenger javascript for å se video.

TV-BRILLE – Sensurerer det du ikke burde se!

Illustrasjon: Kjell Aukrust / Kjell og Kari Aukrusts stiftelse

Felgens TV-brille mot porno og tobakk.

Denne brillen har Reodor Felgen laget på et spesialoppdrag fra NRK. Den kreative TV-brillen skjermer farlige reklamesendinger fra TV-stasjoner, slik at du som seer slipper å få skadelige inntrykk via skjermen.

I nyheten står det at kringkastingssjef Bjartmar Gjerde ønsker å filtrere vekk innslag med porno, tobakk, boksekamper og alkoholreklame.

TV-brillene er designet som «dirkefrie persienner», og forslaget er at dette må bli påbudt for alle TV-tittere. Dersom noen forsøker å tukle med brillene sine, så kan man vente seg en kratig regning fra kulturdepartementet.

KASTRATROCK – Hylende vokal med elektriske støt!

Illustrasjon: Kjell Aukrust / Kjell og Kari Aukrusts stiftelse

Med batteridrevet energi direkte til vokalen.

Her har sykkelreparatør Reodor Felgen hentet inspirasjon som han påstår kommer fra Tyrkia.

Oppfinnelsen består av et 12-volts bilbatteri med elektrisk gitar, som skal kobles direkte til rockesangerens skrotum. Ved hjelp av denne metoden kan vokalistens stemmevolum treffe opp mot 86 desibel. Dette er et tall på høyde med rockevokalister i gruppen «Black Sabbath» heter det i brosjyren som følger med Felgen-anlegget.

Kastratrock burde være en stor oppmuntring for ukjente musikere som ønsker å slå gjennom, står det i nyhetsmeldingen.

RØYKEBOKS – Gjenbruk av god tobakk!

Illustrasjon: Kjell Aukrust / Kjell og Kari Aukrusts stiftelse

Ypperlig for dem som synes røyk er altfor dyrt.

Det er vanskeligere å reise ut av landet, og ergo mer krevende å få tak i rimelig tobakk. Dette har Reodor Felgen funnet en løsning på.

Med røykeboksen kan pipetobakk, sigar- og sigarettstumper få et nytt liv. Den består av et lukket system, som fanger opp tobakksrøyken til forbrukeren, sirkulerer lufta og lar den bli brukt igjen. Sirkulasjonen fortsetter via trakt A til munnstykke B helt til forbrukeren har fått tilfredsstilt sitt behov.

Fordelen med boksen, som for øvrig er bygget i flammebjørk, er at tobakksforbruket skjæres ned til et minimum samtidig som det lukkede systemet ikke sjenerer andre.

VERDENS RASKESTE BIL – IL Tempo Gigante

Foto: Kjell Aukrust / KJELL OG KARI AUKRUSTS STIFTELSE

Inspirerer stadig nye oppfinnere til å lage enda raskere biler!

Dette er Reodor Felgens svar på den italienske Ferrari. Den dukket opp første gang i Adresseavisen i 1968, og siden har den blitt en av Norges best kjente biler.

– Den skremmer vettet av mang en bilist som ligger i veien og stenger for den, sier Kjell Aukrust i dokumentarserien.

I tillegg til å skremme folk med sin ekstreme toppfart har «IL Tempo Gigante» også inspirert kreative sjeler over hele verden. Den svenske bilfabrikanten Christian Von Köningsegg så «Flåklypa Grand Prix» på kino da han var 5–6 år.

– Da vi gikk ut av kinoen sa jeg til min far: Det der er det jeg vil gjøre når jeg blir stor. Jeg vil bli som Reodor Felgen, forteller Von Köningsegg.

Bilprodusentene i Köningsegg har blitt inspirert av «IL Tempo Gigante». Du trenger javascript for å se video. Bilprodusentene i Köningsegg har blitt inspirert av «IL Tempo Gigante».

Bilene fra Köningsegg har satt verdensrekord flere ganger, med topphastighet på langt over 400 km/t.

HILSEMASKIN – Praktisk når du har fulle hender!

Illustrasjon: Kjell Aukrust / Kjell og Kari Aukrusts stiftelse

Sikrer høflig samkvem mellom mennesker – uten håndhilsing!

Før i tiden var det vanligere med bruk av hatt. Kanskje dette kan være en løsning nå som smil gjemmes av munnbind og håndhilsing ikke er lov?

Reodor Felgens hilsemaskin har et internasjonalt navn og kalles «Greetings for Gentlemen». Den er bygget med en fiskestang på ryggen, som gjør det mulig å hilse med hatten selv når man bærer plastposter i begge hender.

For å få i gang maskinen må brukeren trykke høyre armhule mot kroppen. Denne bevegelsen setter i gang en elektromagnetisk induksjon, som sender signaler via flere punkter i maskinen. Til slutt ender dette med at hatten sveives opp i en hyggelig hilsen!