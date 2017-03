Kim Cattrall skal spille USAs president

TV-serien er svensk, og det er Expressen som skriver at sesong 2 får Cattrall på rollelista.

– Jeg er glad for å få være med i Modus, og glad for å komme til Sverige for første gang. Som fan av regissør Ingmar Bergman ser jeg fram til å få tilbringe tid der, sier Cattrall ifølge en pressemelding fra TV4, som sender serien.

Mens første sesong var basert på boka «Pengemannen» av Anne Holt, er den andre skrevet ut fra oppfølgeren «Presidentens valg». Begge handler om den tidligere FBI-etterforskeren Inger Johanne Vik.

Alle øyne på USA

FORFATTER: Anne Holt har skrevet bøkene Modus er basert på. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Amerikansk politikk og president Donald Trump får svært mye oppmerksomhet om dagen, og i natt holdt han sin første tale til Kongressen.

– I sesong to tar serien steget ut på den internasjonale arenaen, og det skjer samtidig som ingen kan holde øynene borte fra amerikansk politikk, sier produsent Sandra Harms i Miso Film som lager Modus.

Cattrall er først og fremst kjent for sin rolle som frittalende og frilynte Samantha Jones i serien Sex og singelliv, men hun har også spilt i filmen The Ghost Writer og flere andre TV-serier.

Nå skal hun altså spille en kvinnelig, amerikansk president.

SESONG 1: Melinda Kinnaman som Inger Johanne Vik og Henrik Norlén som Ingvar Nymann i den første sesongen av Modus. Foto: Johan Paulin (c) / Johan Paulin (c) Miso Film Sverige

Mister nerven

NRKs Filmpolitiet ga den første sesongen terningkast 4, og mener at den begynner veldig bra.

«Dessverre klarer ikke serien å holde på den gode nerven fra de første episodene. Den sentrale skurkerollen er ikke god nok til å holde spenningen oppe gjennom hele serien, og det store mystiske plottet blir litt for tydelig litt for tidlig.», skriver anmelder Sigurd Vik.

Modus sesong 2 kommer til høsten.