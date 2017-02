Kikk inn i det nye Nasjonalmuseet

Det jobbes iherdig på tomten bak det gamle Vestbanebygget i Oslo for å reise det nye bygget til Nasjonalmuseet, men også innvendig begynner museet å ta form.

TEGNET: De første skissene av saler i det nye Nasjonalmuseet. Foto: Nasjonalmuseet

De aller første designskissene av utstillingsrommene i det nye Nasjonalmuseet er klare, tegnet av de italienske utstillingsdesignere Guicciardini & Magni Architetti. Designerne har tidligere høstet stor anerkjennelser for måten de tegnet Dumo-museet i Firenze på.

Designeren Marco Magni har håndtegnet skisser i tillegg.

– Vi er er stolte av hva museets stab og designerne har fått til på den korte tiden de har jobbet sammen. Dette er begynnelsen på en kreativ prosess, som lover godt, sier Ida Bronken, prosjektleder i Basisprosjekter for det nye Nasjonalmuseet.

SKISSE: Her har designerne tegnet det som foreløpig kalles Bull-rommet Foto: Nasjonalmuseet

91 saler tegnes

Utstillingen favner flere tusen år, fra egyptiske gjenstander til dagens samtidskunst.

– Et av de viktige grepene er at de forskjellige kunstformene, design, billedkunst og arkitektur blandes for å gi et rikere bilde av en tid, sier Bronken.

SAL: Slik kan en av salene som skal romme 1700 talls kunst se ut. Foto: S.Piscopo

Nylig fikk Nasjonalmuseet ny direktør. Danske Karin Hindsbo fikk en av Kultur-Norges viktigste stillinger og har høye ambisjoner for museet. Hun vil at det skal bli et av Europas viktigste museer.

DIREKTØR: Karin Hindsbo er ny direktør for Nasjonalmuseet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det er 91 saler som skal tegnes. Fem av dem er utendørs. Salene skiller seg fra hverandre ved at det brukes ulike typer materialer.

Det skal bli plass til tusenvis av verker. Håpet er å få vist mer enn dobbelt så mye av samlingene som i dag.

Publikum skal få se igjen sine favoritter og oppdage nye. I tiden fremover vil staben særlig arbeide med å utvikle hvordan kunsten i seg selv blir formidlet.