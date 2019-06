KEiiNO ville lage gladlåt – endte med å synge om dødsangst

– Jeg har alltid hatt et spesielt forhold til døden. Jeg syns den virker mørk, skummel og uforutsigbar. Den er rett og slett noe jeg ikke har lyst til å oppleve.

REDSEL: Alexandra Rotan i Keiino sier hun stadig vekk kan kjenne på en redsel for å dø. Tankene kommer til uttrykk i låten «Praying". Foto: Knut-Øyvind Hagen/NRK

KEiiNOs Alexandra Rotan har som tekstforfatter for gruppas nye låt tatt tak i et tema hun mener er betydelig underkommunisert: Dødsangst.

– Jeg tror dødsangst er noe man ikke snakker så mye om, men det er nok mange som opplever det. Jeg tror mange får den tanken iblant at «jeg skal dø en gang», og at det er veldig skremmende.

Se den nye musikkvideoen her:

Sommersang laget i mørket

KEiiNO representerte Norge i Eurovision Song Contest i Tel Aviv, og kom på 6. plass, etter å ha fått flest stemmer av de europeiske folkejuryene.

Det er langt fra Grand Prix-paljetter til dødsangst – så var det da heller ikke planlagt at oppfølgerlåten til deres MGP-hit «Spirit In the Sky» skulle handle om det. Faktisk hadde gruppa planer om å lage en lett og lystig sommerhit.

– Vi satt i Alta i vinter og hadde lyst til å lage en låt som ville passe perfekt i juni, etter Eurovision. Men det var kaldt og mørkt der oppe, og Alexandra fortalte om sin dødsredsel. Så da endte det opp som en låt med en ganske lystig melodi, men med en tekst om å være redd for å dø, sier Tom Hugo.

GLAM: KEiiNO representerte Norge i verdens mest glitterfylte show, Eurovision Song Contest. De endte på 6. plass av 41 deltakere. Foto: Thomas Hansens / EBU

Synd og skam

Låten tar også et oppgjør med det å dømme andre.

SØRLENDING: Tom Hugo kommer fra det såkalte "bibelbeltet", og er opptatt av at folk får frigjøre seg fra tanker om synd og skam. Foto: Andres Putting / NRK

– Jeg har jo vokst opp på Sørlandet, hvor det fortsatt er en del konservative kristne som mener at det er én måte å leve på som er den rette, og det er én type sann kjærlighet. Og det er fortsatt mange som føler skam over det å være annerledes.

Han mener dette direkte kan kobles til låtens hovedtematikk, dødsangst.

– Man er redd for å dø, og hva da, hvis man i tillegg sitter der som en homofil kristen person og blir fortalt av noen at «vi kommer til himmelen, men du kommer ikke til himmelen, for du er syndig»?

Dødstanker midt oppi suksessen

Også joiken i den nye låten «Praying» har tatt utgangspunkt i dødsangst, forteller Fred Buljo.

– Jeg måtte sette meg inn i følelsen av å ha dødsangst da jeg lagde den. Og så ville jeg finne en annen type joik enn i «Spirit In the Sky», så jeg syns det kledde låten at joiken ligger litt dypere i stemmen.

Fredag kveld spiller Europa-erobrerne KEiiNO på VG-lista, Norges største utendørskonsert, og på lørdag under festivalen Oslo Pride.

Men når all går så godt for gruppa for tiden, syns Alexandra Rotan det samtidig er ekstra rart å kjenne på dødsangst.

– Jeg er så ung, jeg har så mange planer. Så hvorfor skulle jeg da dø og alt det her skal være forgjeves?