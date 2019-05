Keiino skal opptre på VG-lista

– Vi gleder oss veldig. Det var jo de norske folkestemmene som ga oss billetten til den internasjonale grand prix-finalen. Å få lov til å spille på det som ansees som Norges største folkefest, er en drøm som går i oppfyllelse, sier vokalist Tom Hugo Hermansen til NRK.

GLADE: For Tom Hugo (til venstre), Alexandra Rotan og Fred Buljo (til høyre)er det en drøm som har gått i oppfyllelse å få lov til å opptre på VG-lista Topp 20. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Lover «alljoik»

– Vi satser «alljoik» som skal høres i hele Oslo, sier Hermansen.

Han lover samtidig å øve litt på sangen «Spirit in the Sky» før den skal fremføres på hjemmebane.

– Jeg tror den sitter nå. Men man skal aldri si aldri, jeg bommet jo på teksten under generalprøven i Tel Aviv. Vi skal synge under MGP junior kommende helg, også skal vi øve et par ganger til, forteller han.

DRØM: Å spille på Rådhusplassen i sommer er en drøm som går i oppfyllelse, forteller Keiino. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Foreløpig er det bare Keiino som er offentliggjort blant årets artister under VG-lista, som arrangeres i samarbeid mellom VG og NRK P3 på Rådhusplassen i Oslo 21. juni.

– Vi booket Keiino fordi vi ser at de er superpopulære og har en fengende sang mange kan godt, sier, Maren Jørgensen Dahll, prosjektleder for VG-lista fra NRK P3.

– Tror dere interessen for Keiino vil holde seg frem til konserten?

– Det satser vi på og tror absolutt, de en publikumsfavoritt med er en sterk sang, sier Dahll.

Om Keiino skal bli med på hele turnéen til VG-lista rundt om i landet, er foreløpig ikke avklart.

