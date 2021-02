Selv om bettingselskaper er ulovlig i Norge, er det alltid stort fokus på hvem som er bookmakernes favoritter til å vinne Melodi Grand Prix.

Ofte har bookmakerne rett i sine spådommer om hvem som vinner, det mest åpenbare eksempelet er Alexander Rybak i 2009. Andre ganger bommer de ganske grovt, som da Jowst vant i 2017.

En uke før den store finalen av Melodi Grand Prix 2021 braker løs, er det Keiino og Tix som ligger øverst på listene.

– Det er stas at det er så mange som liker låten. Men finalen er så sterk, med flere vanvittig bra bidrag. Det er publikum som til syvende og sist bestemmer, sier Alexandra Rotan i Keiino.

FAVORITT: Alexandre Rotan representerte Norge i Eurovision i 2018 som del av gruppa Keiino. Hun er glad for at gruppa er en favoritt også i år. Foto: Knut-Øyvind Hagen/NRK

Tix er beæret over at han er ansett som en av favorittene:

– Det kjennes veldig stort å vite at folket har såpass tillit til meg og heier på meg, til tross for at låten min hittil bare er fremført på norsk. Tusen takk!

Han skal fremføre den engelske versjonen av låten i finalen 20. februar.

- Selv om jeg håper folk anser den som et verdig bidrag til Eurovision, er det faktisk sånn at i år er det viktigste bare å delta og lage god stemning for alle der hjemme. Det skal jeg sørge for!

STORSLAGENT: Tix har hverken spart på antrekk eller show i sin MGP-opptreden. Bookmakerne spår at han har en god sjanse til å vinne. Foto: Julia Marie Naglestad

Hun legger til at det også er skummelt å være favoritt.

– Uavhengig av hva oddsen sier skal vi kjempe til siste sekund. Så håper jeg det går veien, sier Rotan.

Morten Thomassen, leder av den norske MGP-klubben, sier oddslisten speiler det han mener er det sannsynlige scenarioet.

– Det står nok mellom Tix og Keiino. Tix har grepet om ungdommen, mens Keiino appellerer litt mer til de voksne. Så får vi se hvem som ser på, og tar opp telefonen for å stemme.

Mulig joker i Rein Alexander

Thomassen spår også at Rein Alexander kan være en joker. Han fremfører låten sin i den siste semifinalen lørdag 13. februar, og hadde et storslagent sceneshow i fjorårets konkurranse. Dagbladet gir dessuten Rein Alexander og låten terningkast 6.

BLODFAN: Morten Thomassen gleder seg til årets store fest, den norske MGP-finalen. Han mener som oddsmakerne at det står mellom Tix og Keiino. Foto: Hege Bakken Riise / NRK

– Jeg tror han med en god opptreden kan blande seg inn i tetkampen og bli en det av herlige sirkuset og dramaet, hvor vi til slutt står igjen med én vinner.

Han mener også det vil bli en finale med god kvalitet.

– Hittil har alle låtene og låtene som har kvalifisert seg til finale gjort seg fortjent til det. Det ser ut til å bli et sterkt heat.

Tiden vil vise om det blir etnopop og joik (Keiino), en ungdomshelt med englevinger i kostymet (Tix), en heks (Emmy, en ung dame som dusjer (Raylee), eller noe helt annet som vil representere Norge i Eurovision 2020!

Oddsen for den internasjonale finalen viser foreløpig at Litauen har størst vinnersjanse. Men dette vil med stor sannsynlighet endre seg, da det er få av landene som har valgt ut sine bidrag.