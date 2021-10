Leah Behn vann Vixen-pris

Leah Isadora Behn vann prisen som årets påverkar i kategorien Beauty på Vixen Awards 2021. – Det er like før eg byrjar å grine, sa Behn etter at ho tok i mot prisen. I tala takka ho blant anna mora Märtha Louise og faren Ari Behn for all støtte. I 10 år har Vixen Awards kåra Noregs beste påverkarar og profilar i sosiale medium.