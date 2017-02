Kanye West slettar Donald Trump-meldingar

Etter at Donald Trump blei vald i november, la rapparen ut fleire rosande meldingar om den påtroppande presidenten. Men no er desse meldingane sletta. Grunnen skal vere at West er misnøgd med innsatsen til Trump, skriv nettstaden TMZ.

I desember var Kanye West i New York for å besøke Trump. Då sa den påtroppande presidenten at dei to hadde vore vennar i lang tid. Ein månad tidlegare blei West møtt med buing då han under ein konsert sa at han ikkje hadde stemt, men dersom han hadde gjort det, ville han ha støtta Trump.

Likar ikkje innreiseforbodet

Ein av grunnane til at West no har sletta dei rosande orda om Trump, skal vere det midlertidige innreiseforbodet til USA for innbyggarar frå sju muslimske land. Kjelder nær rapparen skal ha fortalt TMZ at han er svært lite nøgd med dei to første vekene med Trump, og då særleg dette forbodet.

Men om Kanye West er taus om Trump, har kona Kim Kardashian West vore meir aktiv med dei politiske utspela den siste vekene. Med møtet mellom Donald Trump og Kanye West i minne, var det mange som undra seg då ho etter innføringa av det midlertidige innreiseforbodet, la ut ei Twitter-melding med statistikk over ulike dødsårsaker for amerikanarar:

Innreiseforbodet var meint å stoppe islamistiske terroristar. Men ifølge statistikken er det i snitt berre to amerikanarar kvart år som døyr av slike åtak. Medan det er nesten 12.000 amerikanarar som mister livet etter å ha blitt skotne av ein annan amerikanar.

Kvinnemarsj og Obama

For dei som følger Kim Kardashian West på fleire sosiale medium, kom kanskje ikkje statistikken som ei overrasking. I samband med kvinnemarsjane som blei arrangert dagen etter at Donald Trump blei innsett som president, hylla ho alle dei som demonstrerte på Instagram:

Der la ho også ut bilete av familien West som møtte den avtroppande presidenten, Barack Obama:

