Kagge gir ut omstridt «Ex on The Beach»-bok

Det er allerede stor interesse for boka «Text on the Beach», og ifølge Elvejord Borg er det solgt 460 bøker i forhåndssalget. Nå har forfatter og deltaker i det omstridte realityprogrammet «Ex on The Beach», skrevet under med Kagge forlag som skal gi ut boka i slutten av november.

«Ex on The Beach» har skapt store overskrifter med vill festing, gruppesex og intriger. Boka til deltakeren har før utgivelse, også rukket å bli kritisert.

En allerede omstridt bok

I dag skrev VG at Elvejord Borg hevder at produksjonsselskapet bak «Ex on The Beach» forsøker å stoppe den kommende boken hans på grunn av avslørende innhold.

Rubicon sier til VG at de har hatt en dialog med Henrik siden bokplanene hans ble kjent, og at det ikke stemmer at han blir truet med å trekke boka tilbake.

– Jeg ble ringt av deres advokatfirma og synes det er merkelig at de reagerer fordi de vet godt at bokutgivelse har vært planen hele veien, sier Elvejord Borg til NRK.

Ikke bare fryd, men mye sorg

For det var en baktanke med oppholdet på realityserien «Ex on The Beach» sier deltakeren.

– Boka var hele grunnen til at jeg ble med. Deltakelse i reality er noe som er beskrevet veldig lite fra før av. Og det er noe jeg synes er best å gjøre i bokform.

For det er dette boka kommer til å handle om. Tankene en realitydeltaker gjør seg i det han melder seg på og deltar i et av de mest omtalte realitykonseptene i år.

– Hva farer egentlig igjennom hodet til en realitydeltaker når du er villig til å ødelegge ditt eget renommé mens familien din sitter og griner?

Dette ønsker Elvejord Borg å gi et svar på. Den gryende forfatteren mener at det er ingen som har gitt innblikk i hva som egentlig foregår bak kulissene i realityprogram.

– Det er ikke bare fryd, men mye sorg.

Et innblikk i et annet miljø

Kommunikasjonssjef i Kagge forlag, Raymond Vik, sier at de har stor tro på Henrik og bokprosjektet.

Hvorfor vil dere gi ut denne boka?

– Henrik har et annerledes blikk inn i et miljø som en stor gruppe nordmenn følger, og som sjeldent blir beskrevet i bøker, sier Vik.

Henrik har igjennom realityserien sjokkert mange med utsagn som: «mine to lidenskaper i livet er god litteratur og analsex», men tror at boka kommer til å overraske kritikerne.

– Jeg tror folk er interesserte i boka fordi de lurer på om jeg har en hjerne i det hele tatt. Men jeg håper de ser at jeg faktisk kan skrive, avslutter Henrik.