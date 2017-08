Mange fans fikk en trist beskjed, da verdensstjernen Justin Bieber avlyste de siste 14 konsertene av sin turne. Den offisielle begrunnelsen var «uforutsette hendelser». Dette fikk fans og medier til å bekymre seg for det unge stjerneskuddet.

I en lang følelsesladet tekst på Instagram, forteller han nå om den siste tiden.

«Jeg vil at min karriere skal være bærekraftig, men jeg vil også at mitt hjerte og min sjel skal være bærekraftig.»

Bieber beskriver i innlegget en periode hvor han har latt brutte relasjoner styre livet, sammen med bitterhet, frykt og sjalusi.

«Jeg skal ikke skamme meg over mine feil. Jeg ønsker å være en mann som lærer av dem og vokser på dem», skriver han i innlegget.

Den unge stjernen har vært innblandet i mange oppsiktsvekkende hendelser i løpet av den siste tiden.

I slutten av juli var han innblandet i en ulykke, hvor han kjørte på en paparazzifotograf, og fikk forbud mot å holde konsert i Kina.

«Jeg er veldig klar over at jeg aldri kommer til å bli perfekt, og at jeg kommer til å fortsette å gjøre feil i fremtiden. Men det jeg ikke skal gjøre, er å la fortiden diktere fremtiden min.»