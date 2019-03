Jon Skolmen er død

Jon Skolmen sovnet inn torsdag kveld med familien til stede, opplyser Backstage Management til NTB.

Jon Skolmen var en av Norges mest folkekjære artister i over 40 år. På tv, film og revyer i både inn- og utland.

Mest kjent er han kanskje for de fem «Selskapsreisen»-filmene med Lasse Åberg.

«Hans humor er preget av hjertevarme, menneskekunnskap og musikalitet og er aldri ondskapsfullt utleverende», oppsummerte Egil Teige i Norsk biografisk leksikon.

FOLKEKJÆR: Jon Skolmen døde torsdag. Du trenger javascript for å se video. FOLKEKJÆR: Jon Skolmen døde torsdag.

Hederspris

Jon Skolmen mottok hedersprisen under Komprisen 2009.

– Vinneren har vært aktivt med fra fjernsynets første år, kjent gjennom barne-TV, der han laget stor underholdning med en skrivemaskin og en persienne, sa Lystad – og dermed forsto alle at det var Skolmen som skulle hedres med den gjeveste hedersprisen under årets TV-sendte Komiprisen 2009.

– Jeg er kjempeglad. Litt sjokka. Det har vært et morsomt liv, det er helt sikkert altså, sa Skolmen selv.

JON MED SKRIVEMASKINEN: Jon Skolmen startet sin humorkarriere i barne-tv. Du trenger javascript for å se video. JON MED SKRIVEMASKINEN: Jon Skolmen startet sin humorkarriere i barne-tv.

Barne-tv

Etter en kort karriere som lærervikar i gym ble Skolmen ansatt som innspillingsleder i NRK Fjernsynet 1963. Han var programmedarbeider i Barne- og ungdomsavdelingen, og senere i Underholdningsavdelingen.

Fra NRK huskes han for blant annet barneprogrammet «Jon med skrivemaskinen».

I 1976 vant han sammen med Trond Kirkvaag både Gullrosen, Chaplin-prisen, og presseprisen i Montreux for The Nor-way to broadcasting, et humoristisk program om kringkastingens historie i Norge.

VANT: Norges bidrag til årets underholdningsfestival i Montreux. "The Nor-Way to Broadcasting". Et historisk dokument om kringkasting i Norge. Ved Trond Kirkvaag og Jon Skolmen Du trenger javascript for å se video. VANT: Norges bidrag til årets underholdningsfestival i Montreux. "The Nor-Way to Broadcasting". Et historisk dokument om kringkasting i Norge. Ved Trond Kirkvaag og Jon Skolmen

– Jeg føler at jeg har gjort mitt

Siden 1980 har han arbeidet frilans som skuespiller, revyartist og -forfatter. Han er kjent fra en rekke filmer, deriblant de fem «Selskapsreisen»-filmene med Lasse Åberg, «Plastposen» og «5 løgner». Han hadde også en av de norske stemmene i filmene «Lille kylling» og «Finding Nemo».

Innen revy og teater var han med i produksjoner som «Cabaret» og «Dr. Dyregod», flere av Dizzie Tunes’ show, og ikke minst med sin egen forestilling «Mitt liv som Jon».

Jon Skolmen har i de senere årene medvirket i TV-serier som «Jul i Blåfjell», «D’ække bare, bare Bernt», «Skolmenholmen» og «Luftens helter». Han spilte også Fangevokter Frosch i Riksoperaens oppsetning «Flaggermusen», skriver produksjonsselskapet Backstage.

I et intervju med Her og Nå i 2015 sa Skolmen at han nøt pensjonistlivet.

– Jeg føler at jeg har gjort mitt, og har ingen planer om å stå på scenen igjen. Når andre sier at de savner sagmuggen, kjenner ikke jeg den følelsen. Jeg er en lat pensjonist, og svært fornøyd med det.

Jon Skolmen er far til skuespiller Christian Skolmen og programleder og artist Tine Skolmen.