Det er hans agent, Curtis Brown, som søndag bekrefter at Le Carré døde i Cornwall, sørvest i England, etter kort tids sykdom.

Dødsfallet skjedde på lørdag, og skyldtes ifølge nyhetsbyrået AP ikke covid-19. Han var født i 1931, og ble 89 år gammel.

Le Carré, eller David John Moore Cornwell, som han egentlig het, står bak en rekke populære spionbøker.

Han kom med sin siste bok så sent som i fjor, den fikk gode anmeldelser i NRK.

Han begynte å skrive bøker da han jobbet for den britiske utenrikstjenesten på 1960-tallet. Pseudonymet John le Carré oppsto også da.

I 1999 signerte Le Carré bøker i Tanum bokhandel på Karl Johan i Oslo. Foto: Tor Richardsen / NTB

Spionen som ble forfatter

Med den tredje boken ble det alvor. «Spionen som kom inn fra kulden» ble en gigantsuksess, og i 1964 forlot han utenrikstjenesten og ble forfatter på heltid.

Også fordi sjefene hans mislikte sterkt det han skrev om de hemmelige tjenestenes kynisme, skrev han i sin egen selvbiografi, som kom i 2017.

Offisielt var han diplomat på den tiden. Men egentlig jobbet Le Carré for den britiske etterretningstjenesten MI5, et arbeid han begynte med da han var student på prestisjeuniversitetet Oxford.

Senere ble han ansatt i MI6, hvor han jobbet på den kalde krigens frontlinje i Tyskland, som den gangen var delt i to mellom den vestlige verden og Sovjetunionen.

Le Carrés karriere i MI6 fikk en slutt delvis som følge av en helt ekte spionhistorie. Da Kim Philby, som var dobbeltagent for Sovjetunionen, blåste navnene på en rekke agenter etter at han hoppet av til Moskva.

Flere bøker har blitt filmatisert

«Spionen som kom inn fra kulden» ble etterfulgt av bestselgere som «Muldvarpen», «Piken med trommestikkene» og «Den evige gartner».

Da den kalde krigen var over og Berlinmuren falt, satte det ikke en stopper for Le Carrés litterære karriere:

– For meg var det helt fantastisk. Jeg var lei av å skrive om den kalde krigen. En billig vits var å si at «stakkars Le Carré, han har gått tom for materiale, de har tatt vekk muren hans». Historien om spionen må bare pakke kofferten og dra dit det skjer noe, sa forfatteren i 1990.

En rekke av bøkene hans er filmatisert, både for kino og TV. Men forfatteren skal ha takket nei til å få en medalje fra den britiske dronningen, og sagt at han ikke ville at bøkene hans skulle vurderes til bokpriser.

Etterlater seg fire sønner

I likhet med mange av de britiske etterretningsagentene fra mellom- og krigstiden hadde han en klassisk utdannelse.

Han var utdannet ved universitetet i Oxford, og underviste senere ved den britiske eliteskolen Eton.

Oppveksten var annerledes enn det så ut som på overflaten. Det som virket som en vanlig britisk middelklasseoppvekst var alt annet enn normal, ifølge AP.

– Hele verden var fiendens territorium, har Le Carré uttalt om oppveksten.

Le Carrés far var en bedrager som på et tidspunkt havnet i fengsel for forsikringssvindel. Moren forlot familien da Le Carré var fem år, og han skulle ikke møte henne igjen før han var 21.

I 1954 giftet han seg med Alison Sharp. De fikk tre sønner sammen før de skilte seg i 1971. Året etter skilsmissen giftet han seg med Valerie Eustace. Sammen fikk de forfattersønnen Nick Harkaway.