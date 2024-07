I går kveld møtte den ferske britiske statsministeren Keir Starmer sin irske kollega. I dag møter han lederne i de øvrige EU-landene.

Opp mot 50 europeiske statsledere møtes til toppmøte på Winston Churchills fødested Blenheim Palace i Woodstock utenfor Oxford i dag. Både de som er med i EU og de som er utenfor er invitert.

Det er ventet at den ferske statsministeren fra det britiske arbeiderpartiet Labour vil benytte anledningen til å bedre forholdet til unionen britene forlot for 4,5 år siden.

– Han både ønsker det, kan det og vil det, sier jussprofessor og Europa-ekspert Catherine Barnard til NRK.

Britenes ferske statsminister Keir Starmer møtte nylig både den amerikanske presidenten og NATO-lederen i Washington. Foto: SAUL LOEB / AFP

Dagens møte i European Political Community (EPC) er det fjerde i rekken. Det var den franske presidenten Emmanuel Macron som tok initiativet til møteserien etter den russiske fullskala-invasjonen av Ukraina i 2022.

En gavepakke fra forgjengeren

Annethvert møte holdes av et EU-land og et utenforland. Tidligere har Tsjekkia, Moldova og Spania vært vertskap.

Russland og Belarus er ikke invitert. Tyrkia har i år takket nei til invitasjonen. Men det er ventet at de fleste andre europeiske lederne kommer.

– Dette er et veldig viktig øyeblikk for Keir Starmer, fordi han kan vise en ny tone overfor EU. Den tidligere konservative regjeringen provoserte EU, snarere enn å samarbeide, sier Cambridge-professor Catherine Barnard.

Hun kaller dagens møte en gavepakke til statsminister Starmer, gitt av forgjengeren Rishi Sunak.

Blenheim Palace var Winston Churchills fødested og står på Unescos verdensarvliste. I dag samles Europas ledere her. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Det var nemlig Sunak som egentlig skulle ha vært vertskap i dag. Men fordi han tapte valget 4. juli, blir det Starmer som får vist seg frem som den statslederen han nylig er blitt, i fellesskap med opp mot 50 europeiske kolleger.

Gjenoppbygging av tillit

Også professor i europeisk politikk ved Kings-universitetet i London, Anand Menon, mener dagens øyeblikk har stor betydning for Storbritannias ferske regjering og dens forhold til Europa.

– Storbritannia må gjenoppbygge tillit etter årevis med splittelse etter brexit. Det arbeidet starter Keir Starmer på torsdag, sier Menon til NRK.

– Starmer vil starte en sjarmoffensiv for å nullstille forholdet til EU. Han ønsker å være venn, alliert og arbeide tett med europeiske land. Han har snakket om at Storbritannia skal være ledende i Europa. Tonen i slike utsagn betyr noe.

Professor Menon er også leder av tenketanken UK in a Changing Europe, der professor Barnard er nestleder.

Vil ikke ha EU-omkamp

Migrasjon, energisikkerhet og demokrati er blant sakene som står på menyen når de europeiske lederne møtes. Men det er de uformelle møtene som er viktigst i dette forumet. Det er der Starmer kan jobbe for å myke opp det anstrengte forholdet til EU.

Selv kjempet Starmer for at britene skulle forbli i EU, men han har avvist at han vil prøve å ta britene inn i EU igjen.

Han ønsker å bygge tillit til Den europeiske unionen etter at prosessen med å forlate den forsuret forholdet.

Han vil samarbeide tettere om sikkerhet, handel og migrasjon.

– Så langt det lar seg gjøre, vil han bedre samarbeidet om sikkerhet og redusere noe av friksjonen i handelsforbindelsen, sier Anand Menon.

Norge vil samarbeide tettere med britene

Mens Starmer speed-dater EU-ledere, vil den norske statsministeren prøve å komme tettere på Starmer.

– Vi ønsker å få samarbeidet med Storbritannia opp igjen etter at det har vært lite fart i det de siste årene med den konservative regjeringen. Nå er det en ny giv, og det ønsker vi å dra nytte av, sier Jonas Gahr Støre til NRK i London før møtet.

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte NRK i London før toppmøtet på Blenheim Palace i dag.

Sikkerhetspolitikk, forsvaret av Nord-Europa, energipolitikk og teknologier som kan fremme det grønne skiftet er saker han ønsker å styrke samarbeidet med britene om.

– Norge er et lite land med enorm makt, mener jussprofessoren og Europa-eksperten Catherine Barnard.

På grunn av Oljefondets rikdom og Norges energiressurser, vil ikke Støre ha noen problemer med å få innpass hos europeiske toppledere i dag, spår hun.

– Slik jeg forstår det vil en rekke land snakke med Norge på grunn av alt landet har å by på.

Demokrati og politisk vold

Etter attentatforsøket mot Donald Trump, er det også ventet at politisk vold og polarisering blir et tema.

Tidligere statsminister Boris Johnson dukket overraskende opp med Donald Trump denne uka, og postet dette bildet på X, tidligere Twitter. De snakket om viktigheten av å støtte Ukraina og forsvare demokratiet, skriver Johnson. Foto: Skjermdump fra X

Man har sett en mer forsonende tone fra begge de amerikanske presidentkandidatene i USA etter drapsforsøket. Flere europeiske land har også opplevd politisk motiverte drap, drapsforsøk og trusler. Storbritannia er ett av dem. Men også Norge, minner Støre om:

– Det er veldig viktig. Husk at vi bare er noen dager fra 22. juli. For 13 år siden var det et politisk motivert massedrap i Norge. Dette er en stor utfordring, som vi må møte sammen.