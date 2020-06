Anten du likar å lytte til podkast medan du trenar, du vil høyre om sport medan du slappar av, eller du vil la deg inspirere av idrettsutøvarar som fortel om motivasjonen sin – då kan dette vere podkastane for deg.

Tittel: The physical performance show

The physical performance show Språk: engelsk

«Australsk podkast med fokus på uthaldande idrettar. Mange tidlegare og noverande stjerner er gjestar. Den norske triatlonprofilen Kristian Blummenfelt har vore ein av gjestane.»

Tittel: Kommentatorerna

Kommentatorerna Språk: svensk

«Nystarta svensk friidrettspodkast som gir god informasjon om både svensk og internasjonal friidrett. I tillegg byr dei på gode historier.»

Foto: Letsrun.com

«Den kanskje største internasjonale løpesida på nett har sin eigen podkast. Her blir mange av dei dagsaktuelle temaa i internasjonal løping drøfta. Gir god innsikt om den amerikanske løpescena, men også brørne Ingebrigtsen og internasjonale stjerner er stadig tema.»

Tittel: Road to the Olympic trials

Road to the Olympic trials Språk: engelsk

«Amerikansk podkast som følger ulike utøvarar inn mot amerikanarane sine uttaksløp til OL i maraton. Ein podkast for dei maratonfrelste.»

Foto: TV 2/Moderne Media

«Skal eigentleg handle om fotball og livet, men handlar mest om livet. Min tidlegare kollega Marius Skjelbæk i fri dressur er eit funn for formatet. Han kunne like gjerne vore standupkomikar. Fullt av kulturelle preferansar for folk som hadde ungdomstida si på 90-talet.»

Tittel: The morning shakeout

The morning shakeout Språk: engelsk

«Amerikansk løpepodkast som har mange tidlegare og noverande stjerner som gjestar.»

Foto: TMYT Network

Tittel: Inside running Podcast

Inside running Podcast Språk: engelsk

«Veldig smal australsk løpepodkast med tre maratonløparar som har sprunge på under 2.20 på maraton. Den beste sprang for Australia under førre VM. Her diskuterer dei trening og vi blir oppdaterte på kva som skjer i Australia.»

Aktuelle sportspodkastar frå NRK:

«I det lange løp» – Her får du treningstips frå dei beste løparane og ekspertane i landet. Alt frå Ingrid Kristiansen til Sondre Lerche. Høyr toppidrettsutøvarane snakke om trening og suksessfaktorar – og følg råda som hjelper deg i litt betre form. Podkasten blir leia av NRK sin eigen supermosjonist Jann Post og Kristian Ulriksen, som vi følger i kampen for å bli ein best mogleg løpar.

«Heia fotball» – Fotballpodkast med ny episode kvar veke frå NRK P3 med Sven Bisgaard Sundet, Tete Lidbom, nettsjef Lars og interessante gjestar.

Sjekk ferske topplister og fleire anbefalingar på nrk.no/podkast.