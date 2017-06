Internasjonal interesse for Skam

Aldri før har så mange av skuespillerne og medvirkende i ungdomsserien «Skam» vært samlet på et og samme sted for å snakke med pressen. Vi inviterte fansen der hjemme til å sende inn sine spørsmål til skuespillerne. Da rant det inn flere hundre snaps til NRKs snapchat-konto, fra alle verdens kanter.

NYSGJERRIGE: Mange av spørsmålene handler om hvordan skuespillerne har spilt sammen.

UNGE FANS: Spesielt stor var den internasjonale fansens interesse for forholdet mellom skuespillerne som spiller «Even» og «Isak».

VIKTIGE TEMA: De unge hyller serien for å ta opp temaer som er viktige og vanskelige å snakke om.

Spørsmålene kom fra Spania, Skottland, Tyskland, Filippinene, Paraguay, Italia, Frankrike, Canada, USA, Storbritannia, Marokko og Danmark, for å nevne noen.

Likte ikke sin egen karakter

Mange fans har etter hvert fått øynene opp for den til den til tider kjedelige og triste karakteren «Linn», som bor i kollektiv med «Eskild» og «Noora».

Rakel Øfsti Nesje («Linn») endte med å «drepe» karakteren «Eskild» i spillet «fuck, marry, kill» på den gule løperen.

Fansen spør: Kan det bli en spin-off serie av kollektivet med Eskild og Linn?

– I begynnelsen var det kjipt å spille «Linn». Endelig skulle jeg være skuespiller og så skulle jeg nesten spille død. Men jeg har blitt mer og mer glad i henne, så nå er det trist å ikke få være den karakteren lenger, sier hun og legger til at hun tror alle har en «Linn» inni seg.

Ulrikke Falch har spilt en av de største rollene gjennom hele serien, som den litt naive karakteren «Vilde».

Fansen spør: Hvor er Vilde om 5 år?

– Hun er vel kanskje lærer på Hartvig Nissen videregående, ler hun.

VIKTIGE BUDSKAP: Ulrikke Falch har fått flere hundre tusen følgere på sosiale medier etter «Skam»-suksessen. Hun har tidligere sagt at hun ønsker å representere en motvekt til alt kropps- og prestasjonspresset som unge opplever. Foto: Mohammed Alayoubi

- Et varmt øyeblikk

Marlon Valdés Langeland, som spiller den lojale «Jonas» i serien, forteller at det kommer til å bli et tomrom i hverdagen når «Skam» er ferdig for godt.

– Samtidig skal det bli deilig å få navnet mitt tilbake igjen, siden folk på gata tror at jeg er «Jonas».

IKKE MER «JONAS»: Skuespiller Marlon Valdés Langeland sier at han skal fokusere på å fullføre videregående når han nå blir helt ferdig med «Skam». Foto: Mohammed Alayoubi

Fansen spør: Hva er ditt favorittøyeblikk fra Skam?

– Da jentene ruller opp med «Los-Loosers»-vanen for å plukke opp «Sana», fordi er det varmt øyeblikk.