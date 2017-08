– Vi har Iman Meskini på forsiden fordi hun er en av verdens største TV-stjerner og et spennende navn i norsk offentlighet, sier Kine B. Hartz, sjefredaktør i motemagasinet Costume.

Ifølge Hartz er forsiden med Meskini historisk. Dette er første gang Norges største moteblad har en kvinne ikledd hijab på forsiden.

VIL SPEILE SAMFUNNET: Kine B. Hartz, sjefredaktør i Costume. Foto: Costume

– Vi etterstreber hele tiden å speile samfunnet vi lever i. Og nettopp det var så fantastisk med karakteren Sana i «Skam». Endelig fikk vi et innblikk i hvordan det er å være ung norsk muslimsk jente i 2017, sier Hartz.

Sjefredaktøren sier at det var veldig spennende å intervjue «Skam»-stjernen.

– Hun er reflektert rundt tema som identitet og tro, og vet hvordan det er å leve i to kulturer. Det bra at stemmer som hennes slippes til i norsk offentlighet, og jeg mener det er viktig å gi henne en plattform. Den overveldende positive responsen vi har fått i dag vitner om at mange er enige i det.

– Normaliserer hijaben

Det er ikke bare i Norge at kvinner i hijab har vært et sjelden syn på magasinforsidene. I juni skapte modellen Halima Aden overskrifter da hun var den første modellen ikledd hijab som frontet motegigantene Vogue og Allure.

Samfunnsdebattant Maryam Trine Skogen mener utviklingen er bra.

– For det første normaliserer dette hijab, som mange bruker. Man viser at hijaben kan være stilig og moteriktig, og at man kan være oppegående samtidig som man bruker hijab, sier Skogen.

STILIG: Maryam Trine Skogen mener forsiden er stilig og viser en side av norske muslimer som ofte ikke kommer frem i norsk presse. Foto: Olav Døvik / NRK

Hun håper forsiden reflekterer at det finnes bredde blant muslimer, og at hijaben ikke er synonymt med en religiøs rolle som gjør at man faller utenfor fellesskapet.

– Mange religiøse vil ikke at hijaben skal kombineres med sminke og smykker, men her kan man se at det ikke er slik. Man kan bli stolt av å se mangfoldet med hijab.